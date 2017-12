România termină anul pe locul 16 în clasamentul World Rugby

Echipa naţională de rugby a României încheie anul 2016 pe locul 16 în clasamentul mondial, un loc mai sus decât poziţia pe care a terminat în 2015. Acest sezon competiţional a fost unul dintre cele mai bune ale „Stejarilor” de la trecerea la profesionism, cu 10 victorii în cele 11 jocuri disputate. România ocupă locul 16, cu 69,36 puncte, urmată de Statele Unite ale Americii 64,66p şi de Canada 63,95p. Înaintea României se află Samoa (locul 15), cu 71,25p, Tonga (14) cu 71,94p şi Italia (13) cu 72,47p. Noua Zeelandă încheie anul pe primul loc în ierarhia World Rugby, cu 94,78p, secondată de Anglia 90,46p şi de Australia 86,35p.

În plus, România a câştigat în premieră toate cele trei meciuri jucate în luna noiembrie, dar şi pentru a patra oară trofeul World Rugby Nations Cup, competiţie ce a avut loc în luna iunie, la Bucureşti. Un alt aspect important este că, la meciurile din 2016, antrenorul Lynn Howells a testat un număr de jucători fără precedent, peste 50.

„Acest loc în clasamentul mondial este o confirmare a progreselor pe care le-a făcut naţionala României şi urmarea unui sezon foarte bun. Rezultatele obţinute cu ocazia meciurilor test din noiembrie au contribuit la consolidarea locului 16 pe care îl ocupăm. Mai mult, ne-a ajutat să ne apropiem de locurile 14-15 şi în acelaşi timp am creat o diferenţă între noi şi cei care erau în pluton cu noi. Când câştigi 10 meciuri din 11 este un bilanţ pozitiv şi cred că cel mai important este aspectul legat de calitatea performanţei, a atitudinii jucătorilor pe teren. Din acest an 2016 rămân însă şi cu un gust amar care se numeşte Tbilisi şi sper ca în 2017 să reuşim să obţinem acea victorie în faţa Georgiei pe care ne-o dorim atât de mult. Mă bucur că de-a lungul acestui an am obţinut confirmarea că suntem competitivi şi acest lucru ne dă o motivaţie în plus şi o mai mare încredere în noi că putem să menţinem tradiţia calificării la Cupa Mondială şi că vom continua să rămânem între cele 12 naţiuni prezente la toate ediţiile”, a declarat Haralambie Dumitraş, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Meciurile disputate de România în 2016:

Cupa Europeană a Națiunilor:

România - Portugalia 39-14

Spania - România 18-21

România - Rusia 30-0

România - Germania 61-7

Georgia - România 38-9

World Rugby Nations Cup:

România - Namibia 20-8

România - Uruguay 40-0

România - Argentina XV 20-8

Meciuri test luna noiembrie:

România - SUA 23-10

România - Canada 21-16

România - Uruguay 36-10

Citește și:

„Tomitanul” Mădălin Mihalache, cel mai bun rugbyst al anului din Divizia A

Trei rugbyști constănțeni și doi antrenori, nominalizați pentru Superlativele anului 2016