România Transporturilor, prea mică pentru COTAR şi Uber!

COTAR cere Guvernului României să dea curs cerinţelor transportatorilor şi să modifice Legea 38/2003, după ce Uber a solicitat premierului Grindeanu să retragă temporar OUG, până când va exista un cadru de reglementare pentru serviciile de ridesharing, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) susține că „firma Uber nu are niciun motiv să ceară amânarea sau orice fel de modificare a unei legi care reglementează transporturile şi taximetria, pentru că firma Uber nu face transport sau taximetrie, deci nu poate fi reprezentativă la masa negocierilor, într-un domeniu în care nu-şi desfăşoară activitatea. (...) Firma Uber este o platformă informatică, are cu totul alt obiect de activitate, deci nu are ce să caute în această discuţie referitoare la problemele transportatorilor”, se arată în comunicatul transmis de COTAR. „Cerinţele noastre de modificare a legislaţiei sunt formulate astfel încât să se elimine pirateria din transporturi. (...) Această modificare legislativă ar trebui să elimine de pe piață activitatea neautorizată, nelicențiată, din transportul rutier de persoane din Romănia, a celor care prin încălcarea legislației în vigoare fac concurență neloială transportatorilor autorizați”, precizează COTAR.

Uber a solicitat, vineri, premierului Grindeanu să retragă temporar OUG privind Legea nr. 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi, până când va exista un cadru de reglementare a serviciilor de ridesharing. Uber susține că actul deschide calea spre abuzuri asupra șoferilor parteneri, precum amenzi sau ridicarea plăcuțelor de înmatriculare, a declarat Alexandra Corolea, purtător de cuvânt al Uber în România și zona Balcani. Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, prin care scoate din textul legii sintagma „în mod repetat” - una dintre cerinţele COTAR în contextul protestelor din aprilie.