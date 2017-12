România va juca ofensiv împotriva Franței

Privită ca victimă sigură în confruntarea cu Franța, din deschiderea turneului final al EURO 2016, programată vineri seară, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV, Dolce Sport 1), naționala de fotbal a României a anunțat, prin vocea selecționerului Anghel Iordănescu, că nu se va baricada în defensivă. „Suntem încrezători. Dorim să ne ridicăm la nivelul adversarilor. Cunoaştem Franţa, cunoaştem forţa ofensivă, cunoaştem individualităţile, dar suntem optimişti şi sperăm să facem o impresie bună. Personal, consider că un joc cu Franţa este special. Trebuie să luăm în calcul tot şi să ştim exact ce vor arăta francezii. Recunosc că am avut câteva şedinţe video şi analize cu jucătorii. Dorim să facem jocul pe care ni l-am propus și încercăm să ne ridicăm la nivelul Franţei. I-am pregătit pe jucători, sunt încrezători și au experienţa necesară să treacă peste momentele de presiune şi de dominare la care vom fi, probabil, supuşi. Mergem pe linia pregătită în ultima perioadă, nu dorim să jucăm defensiv, dorim să avem un joc echilibrat prin care să punem probleme francezilor, cunoscând faptul că Franţa are multe probleme nerezolvate în defensivă”, a explicat „Generalul”.

Spre deliciul jurnaliștilor, dar și al telespectatorilor, Iordănescu s-a chinuit aproape zece minute la conferința de presă să deschidă o sticlă cu energizant aflată pe masă, dar nu a reușit, încercând să deșurubeze dopul, deși acesta trebuia ridicat. I-a cerut ajutorul lui Mihai Pintilii, care a îndepărtat dopul, însă selecționerul tot nu a băut pentru că nu știa cum trebuie deblocat mecanismul.

OPTIMISM PRINTRE JUCĂTORI

Și tricolorii sunt convinși că pot face o surpriză în duelul cu naționala „cocoșului galic”. „Cu siguranţă, este meciul carierei noastre! Să descriu EURO 2016 într-un cuvânt? Emoţie! Ne dorim foarte mult să începem cu bine acest Campionat European și să avem o atitudine bună. Ştim foarte bine că echipa Franţei este foarte puternică, cu jucători valoroşi. Ştim forţa lor şi încercăm ca printr-o bună organizare, atitudine şi prin forţa grupului să le facem faţă cu brio”, a spus căpitanul Vlad Chiricheș, care a transmis un mesaj celor 15.000 de suporteri români care vor fi vineri seara în tribunele „Stade de France”: „Să ne susţină, să ne împingă de la spate! Vrem să îi auzim pe Stade de France”. Și portarul Ciprian Tătărușanu a recunoscut că trăiește aceleași emoții: „Este un meci important, dar nu mai important decât celelalte două din grupă. Este mai special pentru că este meciul de deschidere, până în acest moment este meciul carierei mele”. Și rezerva sa, Costel Pantilimon, este pregătit pentru debutul la turneul final: „Aşteptam acest turneu final de foarte multă vreme. În calificările pentru Campionatul Mondial din Brazilia am pierdut în play-off. Avem o generaţie foarte bună de jucători şi cred că merităm să fim în Franţa. Va fi dificil, avem o grupă grea, dar toată lumea are o şansă. Sunt fericit, nu nervos. Este primul turneu final pentru mulţi dintre noi. Nu suntem aici doar pentru că trebuie să fim, ci vrem să facem o figură frumoasă. Sperăm să fim surpriza turneului”, adăugând că abia aşteaptă duelul cu elvețianul Valon Behrami, coechipierul său de la echipa de club: „Am vorbit cu Behrami despre asta. E normal, dar vom vedea ce va fi. Va fi un meci greu cu Elveţia, dar şi cu Albania, care a jucat foarte bine în calificări şi nu cred că este o surpriză prezenţa lor aici”. Cel mai optimist a părut mijlocașul Mihai Pintilii: „Vrem ca fanii să creadă în noi aşa cum credem şi noi în şansa noastră!”.

SFATURI DE LA GICĂ HAGI

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, consideră că naţionala antrenată de Anghel Iordănescu este obligată să marcheze în meciul cu Franţa pentru a obţine un rezultat pozitiv. „Avem o echipă națională matură, cu experiență, nu una tânără. Joacă împreună de 4-5 ani, iar mulți au meciuri multe în Europa. La națională, majoritatea au peste 20 de prezențe și au arătat că la meciurile importante au jucat bine. Trebuie să meargă în teren și să marcheze un gol. Nu cred că putem menține un rezultat de 0-0. Va fi greu să ne apărăm pentru că francezii au forță, au viteză, au tehnică”, a explicat managerul tehnic al FC Viitorul, care a descris cum ar trebui să joace tricolorii pentru a-și bloca adversarii: „Fiecare jucător trebuie să alerge și să nu facă greșeli, pentru că adversarii din fața lor sunt foarte buni. Trebuie să abordăm meciul cu mult curaj. Jucătorii am văzut că sunt încrezători, dorința e foarte mare. În teren trebuie să joace foarte bine din punct de vedere colectiv, iar individual trebuie să fie disponibili la efort, să stea bine în teren și să se miște mult”.

