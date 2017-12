Românii aflați în străinătate au trimis 3,2 miliarde de dolari anul trecut în țară

11:02:26 / 09 Iunie 2016

Pacat ca trimit bani si nu-i iau si pe ei acolo

Banii trimisi asugura supravietuirea amaratilor ramasi in tara asta vraiste aflata sub ocupatie mafiota. Beneficiaza economia nationala? Vax ! Produsele cumparate pentru supravietuire si trai la limita,sunt in mare parte aduse din import,deci sprijina economiile straine. Statul Roman este antiromanesc,el nu sprijina economia nationala in nici un fel,decat declarativ. Generatiile actuale,prezenta si viitoare sunt deja pierdute. Ar fi bine pentru familiile ramase aici sa se reuneasca acolo,in afara,altfel cel putin pentru secolul asta nu au scapare din ghearele saraciei si neputintei.Romania nu are sesurse umane si determinare sa se schimbe in bine,cel putin un secol,doar daca nu intervine ceva mare si neasteptat la nivel international si care sa determine schimbari pozitive cu forta.