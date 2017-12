Românii cred că lipsa iubirii nu este motiv serios de divorţ

Un studiu efectuat de Fundaţia Soroş arată că mai mult de jumătate dintre români consideră că o căsătorie fericită se bazează în primul rînd pe iubire, dar absenţa ei nu reprezintă un motiv serios de divorţ, cum ar fi violenţa şi alcoolismul, urmate de infidelitate. Potrivit Barometrului de Opinie Publică, ediţia mai 2007, „Viaţa în cuplu”, o altă condiţie pentru o căsătorie fericită ar fi condiţii bune de locuit, respect şi fidelitate. Asemănarea partenerilor este cea mai puţin importantă condiţie pentru tineri. Aceştia sînt idealişti, pentru ei contează iubirea şi fidelitatea, pe cînd adulţii consideră ca fiind importante resursele materiale. Peste jumătate dintre respondenţi cred că problemele în familie apar rar, iar o treime dintre ei cred că ele sînt aproape inexistente. Mai mult, femeile identifică problemele spre deosebire de bărbaţi care abia dacă le observă, la fel şi tinerii în comparaţie cu vîrstnicii. Lipsa banilor, treburile casnice şi comportamentul copiilor ridică cele mai multe probleme într-o căsnicie. În privinţa statusului, jumătate dintre respondenţi vor o familie egalitaristă, democrată, iar 40% cred că e preferabil ca bărbatul să conducă. Femeile se ocupă, în mod aşteptat, mai mult de gospodărie şi de treburile casnice, adică ele petrec o dată şi jumătate mai mult timp în gospodărie decît bărbaţii. În schimb, cumpărăturile şi activităţile legate de creşterea şi educarea copiilor, precum dusul lor la şcoală, la doctor, se fac în cuplu. În familiile egalitariste, 60% dintre parteneri iau împreună decizii legate de mîncare şi aproape jumătate dintre ei stabilesc împreună cum să îşi petreacă vacanţa. Unde nu e democraţie, femeia are cea mai mare putere de decizie. Odată cu implicarea ei în gospodărie, femeia ia singură decizii în legătură cu hrana zilnică, petrecerea vacanţelor, obiectele de mobilier şi aparatele electrocasnice. Datele Barometrului de Opinie Publică arată că aproape două treimi dintre români au o relaţie pe termen lung, cei mai mulţi dintre aceştia au oficializat-o prin căsătorie, restul preferînd traiul în comun fără acte. De asemenea, doar 78% dintre cupluri locuiesc singure într-o gospodărie, celelalte fiind sub acelaşi acoperiş cu părinţii sau cu alte rude. Barometrul de Opinie Publică este un sondaj bianual şi are loc în România din 1994. Datele au fost obţinute din răspunsurile a 2.000 de persoane, cu vîrste de peste 18 ani. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă, cu o eroare de plus/minus 2,3% pentru un nivel de încredere de 95%.