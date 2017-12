Romsilva vinde lemnul românesc ca la talcioc

Consiliul Concurenței (CC) a intrat pe fir în scandalul defrișărilor ilegale, șeful instituției, Bogdan Chirițoiu, declarând ieri că, „atunci când statul vinde ceva, ar trebui organizate licitații obligatorii, astfel încât să nu se piardă bani“ - „Avem o problemă de principiu. Romsilva e şi agent economic şi are şi atribuţii de autoritate publică, ceea ce creează o anumită tensiune, un conflict între cele două obiective. E straniu cum se comercializează lemnul şi am fost surprinşi că se poate vinde fără licitaţie. Statul cumpără - și avem o legislaţie privind achiziţiile publice, care spune că nu poate face asta fără licitaţie; când statul vinde ceva, nu avem o legislaţie?! Logic ar fi să se aplice același principiu, adică să fie licitaţie pentru ca statul să nu piardă bani vânzând prea ieftin. Ne-a surprins că se poate vinde lemnul fără licitaţie, prin contract direct, ba chiar am văzut și licitaţii la care nu s-a prezentat decât un singur cumpărător, ceea ce este straniu“. Chirițoiu a precizat că, în perioada următoare, Concurența va face o analiză în piața lemnului. Reamintim că în urma protestelor din weekend, desfășurate în toată țara, problema defrișărilor ilegale va fi pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Lupta împotriva eco-crimelor în lanț comise în România s-a acutizat mai ales după ce mass-media străină a preluat informații dintr-un studiu Greenpeace care acuză defrișarea fără discernământ a celei mai mari zone împădurite compacte din Europa Centrală.