Rosenborg, în faţa unei premiere istorice

Deşi este una din echipele care a jucat foarte mult în Liga Campionilor, Rosenborg Trondheim n-a trecut niciodată de grupe. De această dată - într-un an dezastruos pe plan intern (n-a prins nici măcar Intertoto!) - echipa norvegiană are şanse reale de ajunge în optimile Ligii Campionilor! O victorie în această seară, coroborată cu o victorie sau egal pentru Valencia, ar aduce o calificare istorică pentru Rosenborg! Partidele din această seară se anunţă mult mai încinse, mai multe echipe avînd şanse de calificare în optimi. Ameninţat cu demiterea, Benitez încearcă să aducă o calificare în optimi pentru finalista CL, doar victoria putînd garanta acest lucru. Liverpool ar putea primi o mînă de ajutor de la fosta sa victimă, Beşiktaş putînd să mai spere la primăvara europeană dacă învinge pe OM! Cu un egal la Bremen, Real Madrid îşi asigură calificarea matematică, dar nemţii nu sînt aşa uşor de răpus pe teren propriu. În dispută directă pentru al doilea loc calificant, Lazio şi Olympiacos vor juca la Roma, învinsa urmînd să iasă din calcule. Grupa s-ar putea complica total, dacă Werder trece de Real, iar la Roma se înregistrează egal! Fără Inzaghi şi Ambrosini, dar cu brazilianul Ronaldo posibil titular, Milan luptă pentru un egal la Lisabona, care s-o trimită în optimi. Meci de care pe care la Glasgow, învingătoarea făcînd un pas uriaş spre optimi.

Programul din această seară, toate meciurile fiind programate la ora 21.45 - Grupa A: Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille (în tur: 0-2), FC Liverpool - FC Porto (1-1). Clasament: 1. Porto 8p, 2. Marseille 7p, 3. Liverpool 4p, 4. Beşiktaş 3p; Grupa B: Rosenborg Trondheim - Chelsea Londra (1-1), FC Valencia - Schalke ’04 Gelsenkirchen (1-0). Clasament: 1. Chelsea 8p, 2. Rosenborg 7p, 3. Schalke 4p, 4. Valencia 3p; Grupa C: Werder Bremen - Real Madrid (1-2), Lazio Roma - Olympiakos Pireu (1-1). Clasament: 1. Real 8p, 2. Olympiacos 5p, 3. Lazio 5p, 4. Werder 3p; Grupa D: Benfica Lisabona - AC Milan (1-2), Celtic Glasgow - Şahtior Doneţk (0-2). Clasament: 1. Milan 9p, 2. Celtic 6p, 3. Şahtior 6p, 4. Benfica 3p.