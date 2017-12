S-a încheiat „Mamaia IDU Junior Championship”

Pe terenurile de la Tenis Club Idu din stațiunea Mamaia au luat sfârşit întrecerile din cadrul tradiţionalului turneu „Mamaia IDU Junior Championship” - Mobexpert, rezervat jucătorilor cu vârsta sub 16 ani, turneu de Categoria 2 din cadrul circuitului „Tennis Europe Junior Tour”. Ediţia a 24-a a fost una în care timpul nefavorabil a încurcat puţin planurile organizatorilor, dar ploaia nu a împiedicat încheierea turneului în timp util.

În acest an, la simplu s-au impus Carmen-Roxana Manu (LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa), pentru al doilea an consecutiv, şi Gabriel Dică (CS Sport 4 Fun Timişoara), iar la dublu au câştigat perechile Mara Iliescu / Briana Străuţ (ambii CS Pro As Sibiu) şi Gabriel Dică (CS Sport 4 Fun Timişoara)/ Matei Georgescu (ACS Tennis Team Bucureşti).

Rezultatele înregistrate în finale - simplu feminin: Carmen-Roxana Manu - Alexandra Petric (CSA Steaua Bucureşti) 2-6, 7-6 (7/3), 6-4; simplu masculin: Gabriel Dică - Sebastian Gima (CSM Bucureşti) 6-1, 6-0; dublu feminin: Mara Iliescu / Briana Străuţ - Alexandra Botin (AS Club Politehnica Bucureşti) / Theodora Iosub (AS Tenis Club Bucureşti) 6-1, 6-1; dublu masculin: Gabriel Dică / Matei Georgescu - Ivan Kazakov (Rusia) / Maxine Navrotchi (Luxemburg) 6-1, 7-6 (7/3).

