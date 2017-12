S-a înființat Centrul pentru cancerul la sân

Centrul de Senologie inaugurat zilele trecute a fost înfiinţat plecând de la experienţa celor peste 1.000 de cazuri de cancer la sân consultate şi tratate în ultimii ani. ”Am căutat să îndreptăm infrastructura din spital cu faţa către oameni. Deşi performanţele echipei sunt binevenite, ele sunt un număr finit de intervenţii pe an, respectiv 17 operaţii de transplant în şase luni, iar în rest, zi de zi, noi trebuie să ne facem meseria”, a declarat dr. Narcis Copcă, la inaugurarea Centrului de Senologie al Spitalului Clinic ”Sfânta Maria”, din capitală. El a precizat că s-a urmărit ca la Centrul de Senologie să existe toată calea posibilă pentru a trata în mod corespunzător cancerul la sân, dar şi confortul necesar. Cu ocazia deschiderii centrului a fost lansată şi campania socială ”Sănătatea ta înainte de orice. Controlează-ţi sânii la cea mai mică suspiciune”, în cadrul conferinţei cu tema ”Accesul pacienţilor cu cancer la tratamente noi şi inovatoare, la informaţie şi prevenţie”, organizată de Mediafax. La Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” se fac operaţii de cancer mamar de câţiva ani, dar prin deschiderea centrului se va oferi suport pacientelor în toate etapele de tratament, de la controlul de rutină, până la reconstrucţia sânului. Astfel, orice femeie care vrea să intre în program trebuie să urmeze câţiva paşi, care încep cu programarea la un consult medical, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la specialist, sau printr-o programare la numerele de telefon 021.97.36, respectiv 021.9SEN. Recent, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța a fost inclus în programul Ministerului Sănătății de reconstrucție mamară, primele operații fiind deja făcute, sub supravegherea unui profesor doctor din cadrul grupului de spitale Acibadem din Turcia, grup de spitale cu care unitatea sanitară constănțeană are deja o colaborare.