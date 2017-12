Saddam Hussein îi îndeamnă pe irakieni la reconciliere

Fostul preşedinte irakian a revenit, marţi, în faţa judecătorilor, în procesul pentru genocid împotriva kurzilor, la două zile după ce a fost condamnat la moarte pentru masacrarea şiiţilor de la Dujail în anii '80. Cea de a 21-a audiere a început în absenţa avocaţilor apărării, care boicotează procesul pentru a protesta faţă de numirea judecătorului Mohammed al-Oreibi al-Khalifa. În lipsa acestora, apărarea este asigurată de avocaţi numiţi din oficiu, dar pe care acuzaţii îi recuză.

Liderul irakian Saddam Hussein i-a îndemnat, ieri, pe irakieni la reconciliere. "Fac apel la toţi irakienii, arabi şi kurzi, să ierte, să ne împăcăm şi să ne strîngem mîinile", a declarat Saddam în faţa tribunalului care îl anchetează pentru genocid împotriva etnicilor kurzi. Fostul dictator a fost neobişnuit de supus în timpul audierilor, ascultînd în linişte depoziţiile martorilor. Partidul Baas, dizolvat după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein, ameninţă cu lansarea unor atacuri în Zona Verde din centrul Bagdadului în cazul executării sentinţei de condamnare la moarte a fostului preşedinte irakian, se arată într-un comunicat al partidului. Tot ieri, interdicţiile de circulaţie au fost ridicate la Bagdad, care a revenit la ambuteiajele zilnice, în timp ce aeroportul internaţional a fost redeschis.

Războiul din Irak s-a sfîrşit pentru... recruţii americani

Ofiţerii din cadrul serviciilor de recrutare ale armatei americane le spun spus tinerilor voluntari că războiul din Irak s-a terminat, pentru a-i determina să se înroleze în cadrul forţelor armate. Postul de televiziune ABC News a realizat o anchetă sub acoperire în cadrul căreia au trimis tineri echipaţi cu camere de filmat ascunse, la zece birouri de recrutare ale armatei din New York, New Jersey şi Connecticut. La întrebarea unuia dintre tineri dacă recruţii sînt trimişi în Irak, ofiţerii însărcinaţi cu selectarea personalului i-au răspuns: "Nu, aducem trupele acasă. Nu mai sîntem în război. Războiul s-a terminat cu mult timp în urmă".

Anul trecut, forţele armate au suspendat operaţiunile de recrutare pe întregul teritoriu al Statelor Unite, în cadrul unei campanii de reformare profesională a ofiţerilor de recrutare, care a fost demarată după înregistrarea a sute de acuzaţii de comportament neadecvat. Unul dintre tinerii participanţi la ancheta ABC s-a dat drept fost consumator de droguri, întrebînd dacă va avea probleme la înrolare, din cauza trecutului său. Ofiţerii de recrutare l-au asigurat că nu va fi cazul şi chiar l-au ajutat să furnizeze informaţii false în formularele de înscriere. Un alt ofiţer a afirmat, chiar, că recruţii care nu se adaptează regimului din armată pot pur şi simplu să-şi dea demisia, fără ca acest lucru să afecteze dosarul militarului.

Incident diplomatic între Polonia şi Statele Unite, referitor la războiul din Irak

Ministrul polonez al Afacerilor Externe i-a cerut ambasadorului american la Varşovia, Victor Ashe, să explice o recentă intervenţie a adjunctului său, care a sugerat demisia unui vicepremier polonez care criticase războiul din Irak. Întîlnirea dintre Ashe şi ministrul Anna Fotyga, calificată oficial drept "invitaţie", urma să aibă loc marţi seară, a precizat purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Andrzej Sados.

Vicepremierul Roman Giertych (Liga Familiilor Poloneze - extremă dreaptă), opozant al participării militare a Poloniei în Irak, alături de Statele Unite, a cerut, la 19 octombrie, organizarea unei dezbateri parlamentare referitoare la efectele războiului asupra populaţiei civile din Irak. "Vrem să ştim cîte victime nevinovate au murit în Irak, în ultimii trei ani", a declarat Giertych. "Aceste afirmaţii au suscitat nelinişti la Washington", a afirmat, în replică, numărul doi în ierarhia ambasadei Statelor Unite la Varşovia, Kenneth Hillas, în timpul unei întîlniri, la 25 octombrie, cu Leszek Jesien, consilier de politică externă al premierului Jaroslaw Kaczynski. Potrivit unui rezumat al acestor convorbiri, pregătit de Jesien pentru premier şi reprodus marţi în facsimil de cotidianul "Dziennik", diplomatul a declarat: "Dacă un vicepremier german, francez sau danez ar fi afirmat asemenea lucruri, ar fi fost demis".

Polonia, aliat ferm al Statelor Unite în Irak, se află în această ţară la comanda unei divizii formate din 2.000 de militari din 12 ţări, dintre care 880 polonezi.