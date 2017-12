Săgeata, în grafic după opt etape

Promovată în premieră în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari pare să fie în grafic în primele opt etape din actualul sezon. Echipa pregătită de Tibor Selymes a strâns 11 puncte şi se află la mijlocul clasamentului, iar obiectivul fixat la începutul sezonului, menţinerea în Liga 1, poate fi considerat perfect realist. Victoria obţinută vineri seara, la Constanţa, pe stadionul „Farul”, 1-0 în confruntarea cu „lanterna roşie”, Corona Braşov, a liniştit şi mai mult apele în tabăra grupării de pe litoral, chiar dacă evoluţia năvodărenilor nu a fost una extraordinară.

„Pentru noi a fost o partidă de şase puncte şi este foarte important că am reuşit să câştigăm. Noi am acumulat unsprezece puncte şi suntem în grafic, în timp ce pe braşoveni i-am lăsat cu un singur punct. Nu a fost uşor, pentru că am întâlnit o echipă care s-a aglomerat foarte bine în defensivă”, a spus antrenorul Tibor Selymes. Tehnicianul celor de la Săgeata a analizat şi prestaţia atacantului Mihai Roman II, care a irosit cele mai mari ocazii ale partidei. „Este încă un copil, chiar dacă este un jucător foarte talentat. Totuşi, din cele patru ocazii, ar fi trebuit să marcheze măcar o dată”, a explicat Selymes. Antrenorul Săgeţii nu va putea sta pe bancă la următoarea partidă, după ce a fost eliminat în ultimul minut al primei reprize, din cauza protestelor. „Se mai întâmplă şi recunosc că am ieşit din spaţiul tehnic, dar mi se pare că a fost o decizie luată uşor”, a acuzat Selymes.

De partea cealaltă, antrenorul braşovenilor, Ionel Gane, s-a declarat mulţumit de atitudinea elevilor săi. „A fost un meci greu, în care puteam smulge un punct. Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor, care s-au dăruit pe toată durata partidei. Păcat de acea neatenţie de pe final, pentru că am fi meritat un punct. Jucăm cu multă teamă din cauza poziţiei din clasament, dar nu cedăm şi sper ca următoarea etapă să fim şi mai buni”, a spus tehnicianul grupării de sub Tâmpa.