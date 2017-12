Săgeata încă mai speră la promovare

EMOŢII LA ADUNAREA GENERALĂ A FRF. Cu cinci etape înainte de finalul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari este principala candidată la locul secund în clasamentul Seriei I. Cu cinci puncte în faţa rivalei Concordia Chiajna, echipa pregătită de Aurel Şunda se gândeşte în continuare la promovare, chiar dacă Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis că gruparea de pe litoral nu are dreptul de a accede în prima ligă la finalul acestui campionat, întrucât a eludat meritul sportiv în urmă cu doi ani, când a făcut schimb de locuri cu CS Buftea şi a urcat în liga secundă. Oficialii de la Săgeata au contestat decizia la Comisia de Disciplină, au primit un nou răspuns negativ, dar au continuat lupta şi s-au adresat Comisiei de Recurs. Marea şansă a năvodărenilor ar putea fi Adunarea Generală a FRF, programată luni, 9 mai, în cadrul căreia va fi luat în discuţie articolul 5 bis din ROAF. „Articolul care ne interzice promovarea a trecut de Comitetul de Urgenţă şi de Comitetul Executiv al FRF, dar, pentru a fi aprobat, are nevoie de votul Adunării Generale. În situaţia noastră mai sunt şi alte cluburi, Chindia Tîrgovişte şi FC Maramureş, astfel că vom încerca să obţinem intrarea în vigoare a acestui articol abia din sezonul următor. Sunt şanse mici, dar sperăm. În privinţa recursului, nu am fost anunţaţi când va avea loc şedinţa Comisiei. Indiferent de hotărârea Adunării Generale şi a comisiilor, obiectivul echipei rămâne clasarea pe locul secund. Dacă nu ocupăm un loc promovabil, ce rost are să ne mai luptăm?”, a spus preşedintele năvodărenilor, Dumitru Rida.

SCHIMBĂRI ÎN DEFENSIVĂ. Antrenorul Aurel Şunda a taxat dur gafele fundaşilor centrali în meciul cu FC Farul şi a decis să-i lase pe amândoi în afara echipei de start pentru derby-ul cu Viitorul. Astfel, Gheorghe Goşa, căpitanul grupării de pe litoral. a rămas pe banca de rezerve, în timp ce Decebal Gheară, uşor accidentat, nici măcar nu a fost inclus în lot. „În meciul cu FC Farul au fost două greşeli personale clare. În aceste condiţii, nicio tactică nu mai contează”, a explicat Şunda. În plus, banderola de căpitan i-a fost încredinţată golgeterului Sorin Chiţu.