Săgeata Năvodari nu va juca la Bacău

06:52:40 / 04 Decembrie 2014

Sageata

Aceasta echipa isi are originea intr-un sat dobrogean si ea a crescut din ambitia unor oameni cu putere financiara. Neavand in plan promovari logice,sarind peste etape normale,prin fuziuni,schimbari de locatie,la un moment dat a ajuns la Navodari din ambitia unui primar,ambitie combinata cu incalcarea legilor insa. Era de prevazut acest destin,asa cum s-a intamplat cu destul de multe echipe care au urcat ierarhiile rapid,nemeritat si uneori chiar nelegal. Primaria a avut echipa,era chiar si in Ligile republicane,dar a vrut neaparat in Liga 1 de unde spun gurile rele a rederictionat imense sume de bani,lucru confirmat si de D.N.A. Navodarenii nu s-ar opune sportului si fotbalului,dar echipa sa fie a lor