Săgeata vrea trei puncte la Botoşani

Neînvinsă după primele două etape, Săgeata Năvodari speră să continue seria meciurilor fără eşec şi mâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), când va juca în fieful unei alte nou-promovate, FC Botoşani, în etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal. „Vom avea un meci dificil, cu o echipă care poate alerga timp de 90 de minute şi bine organizată. Dacă vom juca la fel ca la Braşov, cu un plus de concentrare, şi vom da totul pe teren, sunt convins că vom lua puncte sau puncte. Vreau să câştigăm la Botoşani, mai ales că avem un culoar favorabil în debutul acestui campionat şi trebuie să profităm de el. Cred că suntem peste Botoşani din punct de vedere valoric, dar trebuie să fim bine montaţi. Eu zic că jocul nostru se leagă, jucătorii au înţeles cât de importantă este pregătirea fizică şi consider să ne putem îndeplini obiectivul”, a spus antrenorul principal al echipei din Năvodari, Tibor Selymes. „Va fi un meci greu, de luptă, dar trebuie să ne mobilizăm, să fim uniţi şi să muncim pentru a lua cele trei puncte. Am jucat împotriva celor de la FC Botoşani în liga a doua şi ştiu că este o echipă bună şi bine organizată. Ei au schimbat însă puţin, iar la noi au venit jucători cu experienţă în prima ligă”, a adăugat fundaşul Ionuţ Filip. Tehnicianul grupării de pe litoral nu-l va putea folosi pe căpitanul Ousmane N’Doye, suspendat o etapă după cartonaşul roşu încasat la Braşov. „N’Doye este un jucător bun, care ne ajută foarte mult, dar cel care va intra pe teren în locul său are valoare şi trebuie să demonstreze că poate juca la acelaşi nivel”, a spus Selymes. În schimb, Ioan Mera şi Dejan Savic nu au drept de joc, întrucât nu au primit cartea verde. Surpriza pentru meciul de la FC Botoşani ar putea fi titularizarea veteranului Sorin Chiţu, care şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol la începutul acestui sezon. „Sorin Chiţu mă ajută foarte mult, indiferent de câte minute joacă. Când intră pe teren, poate schimba soarta unui meci”, a declarat Selymes.