Sala Sporturilor, pregătită de sărbătoarea Ligii Campionilor

După aproximativ o lună de muncă asiduă pentru renovarea Sălii Sporturilor, aceasta a primit ieri botezul din partea celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Într-o ambianţă de sărbătoare, Sala Sporturilor a fost prezentată oficial tuturor reprezentanţilor cluburilor sportive ce îşi desfăşoară activitatea în această sală, reprezentanţilor asociaţiilor sportive, handbaliştilor de la HCM Constanţa, celor care au contribuit la realizarea lucrărilor, dar şi reprezentanţilor mass-media. După ce sala a fost sfinţită, toţi cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Zoran Kurtes, antrenorul de care se leagă cele mai importante performanţe din istoria clubului constănţean, decedat în luna mai a acestui an. „Mulţumesc echipei de constructori pentru modul cum au lucrat, echipei DJST Constanţa, Consiliului Judeţean, fără de care nu era posibilă această minune într-un timp relativ scurt. Sper ca HCM să acopere prin fapte sportive eforturile care s-au făcut“, a declarat directorul HCM, Nurhan Ali. „Sunt bucuros că echipa fanion a oraşului, HCM, va juca la Constanţa în Liga Campionilor. Urez succes echipei şi sper ca în această sală să trăim cât mai multe momente de bucurie“, a afirmat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Cristinel Dragomir, în timp ce viceprimarul Decebal Făgădău consideră că principalii “vinovaţi“ pentru aceste lucrări sunt jucătorii de la HCM. „Felicit echipa coordonată de Elena Frâncu. Felicit şi HCM care prin rezultatele ei ne-a dat de lucru şi am putut realiza acest proiect“, a spus Decebal Făgădău. Reîntoarcerea la Constanţa este privită cu recunoştinţă de jucătorii campioanei României. „Suntem cu toţii foarte recunoscători pentru tot ce s-a făcut. Ne-am dorit în fiecare an să jucăm în Liga Campionilor la Constanţa, însă din păcate anul trecut nu s-a putut. Din fericire, acum vom reveni la Constanţa şi sperăm să nu îi dezamăgim pe suporteri“, este dorinţa căpitanului Laurenţiu Toma. Mereu alături de sportivii Constanţei şi oricând dispusă să sprijine orice acţiune benefică dezvoltării sportului, directorul DJST, Elena Frâncu, era printre cele mai emoţionate şi fericite personalităţi ale judeţului. „S-a lucrat exact ca într-o echipă, aşa cum este nevoie mereu pentru a se putea realiza ceva grandios. Am reuşit să realizăm acest proiect, iar HCM a putut reveni în Sala unde a cunoscut atâtea bucurii“, a declarat directorul DJST. Dacă în acest moment capacitatea Sălii Sporturilor este de 1500 locuri, în viitorul apropiat se doreşte mărirea capacităţii. „Acum sărbătorim reîntoarcerea HCM-ului la Constanţa şi includerea Sălii Sporturilor în circuitul european al Ligii Campionilor. A fost un efort colectiv. Se are în vedere şi extinderea capacităţii până la 2100 de locuri“, a anunţat Iulian Gurzu, şef serviciu UABS.