Salariul minim ar putea creşte în funcţie de rezultatele economice

Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a declarat că salariul minim ar putea creşte în acest an, dar numai în funcţie de rezultatele economice din prima jumătate a anului. În ceea ce priveşte legea salarizării unice, Sîrbu susţine că medicii şi profesorii fac parte din categoriile favorizate. Cei care vor avea cel mai mult de cîştigat de pe urma noii grile de salarizare vor fi, însă, debutanţii. Pe de altă parte, Marian Sîrbu a afirmat că are în vedere şi o verificare mult mai dură a dosarelor de pensii de invaliditate. La rîndul său, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat că România are resursele financiare pentru plata la timp a pensiilor şi salariilor. \"Chiar în această situaţie de criză, statul va asigura resursele necesare plăţii la timp a pensiilor şi salariilor. E o chestiune de securitate naţională. Economia României şi bugetul public încă mai au resurse\", a declarat Gheorghe Pogea. De asemenea, ministrul Finanţelor a precizat că fondurile alocate investiţiilor nu vor fi afectate de situaţia financiară dificilă. \"Cînd bugetul şi resursele sînt limitate, unele promisiuni sunt amînate. Important este dialogul. Măsurile pe care noi le luăm vor proteja persoanele vulnerabile şi vom asigura bani suficienţi pentru investiţii\", a mai afirmat Pogea.