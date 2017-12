Sâmbătă nu au fost destui arbitri pentru Liga a IV-a!

Liga a IV-a la fotbal a programat sâmbătă etapa a 9-a din play-off, în care meciurile CSO Ovidiu - Portul Constanţa nu s-au disputat dintr-un motiv incredibil: Comisia Judeţeană de Arbitri (CJA) din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Constanţa nu a avut arbitri disponibili pentru partidele programate la Năvodari! La fel s-a întâmplat şi în weekend-ul precedent, în cazul partidei Speranţa Nisipari - Danubius Rasova, din Campionatul Judeţean de fotbal, Seria Sud, etapa a 22-a. Cum pe site-ul frf-ajf.ro nu au apărut numele arbitrilor delegaţi la cele trei meciuri amintite, jocurile respective vor trebui reprogramate de către AJF. Situaţia a fost explicată de Aurel Oniţa, preşedintele CJA din cadrul AJF Constanţa: „Motivul este foarte simplu: rămăseseră doar stagiari fără meciuri, arbitri neexperimentaţi, care nu puteau conduce o partidă atât de importantă. În weekend am avut toţi arbitrii de lot cu delegări, la Liga a II-a sau la Liga a III-a, iar alţii au fost indisponibili. Este adevărat că în judeţul Constanţa mai sunt şi alţi arbitri, însă pe ei nu îi putem delega pentru că nu şi-au luat testele. Am făcut de două ori testare, iar peste 15 zile încă de două ori retestare! Am solicitat AJF să programeze jocurile eşalonat, eventual în alte zile, dar, din păcate, nu există comunicare între CJA şi AJF. Mai mult, în urma agresiunilor din ultima vreme asupra arbitrilor, mai mulţi dintre noi am decis să ne declarăm indisponibili pentru meciurile organizate de AJF Constanţa!”.

Pe site-ul amintit, s-au declarat indisponibili pentru perioada 29 mai - 5 iunie Aurel Oniţa, Florin Iacob, Sebastian Stoianof, Dragoş Teodor, Florian şi Georgian Gavriluc, Laurenţiu Ciuchiţă, Cristian Banu, Ionel Nae, Claudiu Marcu, Valentin Ilie, Mihai Pericleanu şi Erchian Ionuş, pe motiv că „nu se asigură securitatea şi siguranţa pe stadioanele din judeţul Constanţa, conform Art. 58 şi Art. 59 din ROAF”.

BĂNEASA A STOPAT-O PE EFORIE Liderul din play-off, CFR Constanţa, a ajuns din nou la cinci puncte de a doua clasată, CS Eforie, care s-a „împiedicat” şi la Băneasa, după ce acum două etape remiza la Cernavodă. Play-out-ul a fost deja câştigat de Progresul Medgidia, care înaintea ultimelor trei etape are nouă puncte avans şi un golaveraj mult mai bun decât următoarele două clasate, Litoral Corbu şi Recolta Nicolae Bălcescu.

Rezultate - PLAY-OFF, etapa a 9-a: Axiopolis Cernavodă - CS Agigea 1-1 (Claudiu Enache 81 - Adrian Burghelia 90); la juniori: 5-1; Perla Murfatlar - CFR Constanţa 2-6 (Alexandru Ţugui 18, Sebastian Hăvîrneanu 71 - Andrei Avram 13, Cătălin Agafiţei 22, Andrei Muşat 38, 80, Petruţ Stăvian 42, 58); la juniori: 1-23; Gloria Băneasa - CS Eforie 2-1 (George Marin 44, Tudorel Fugaru 84 - George Burcea 90); la juniori: 3-0 (neprezentare); CS Mihail Kogălniceanu - Unirea Topraisar 2-2 (Constantin Colciu 25, 26 - Cătălin Mazilu 31, Marius Ianoş 90+1); la juniori: 3-1; Ştiinţa Poarta Albă - Sparta Techirghiol 1-0 (George Frunză 84); la juniori: 4-5. Meciurile CSO Ovidiu - Portul Constanţa nu s-au disputat. Comisia Judeţeană de Arbitri din cadrul AJF nu a trimis arbitri la partidele programate la Năvodari. Clasament: 1. CFR 67p/26j (golaveraj 103-30); 2. Eforie 62p/26j (82-30); 3. Kogălniceanu 50p/26j (78-60); 4. Băneasa 47p (66-46); 5. Topraisar 47p (51-35); 6. Ovidiu 44p/25j (61-37); 7. Portul 43p/26j (43-33); 8. Agigea 41p (74-61); 9. Cernavodă 39p (56-34); 10. Techirghiol 39p/26j (53-52); 11. Murfatlar 31p/26j (48-69); 12. Poarta Albă 28p (41-73).

PLAY-OUT, etapa a 7-a: Progresul Medgidia - AS Cogealac 11-4 (Stelian Marin 8, 64, 70, Daniel Antip 24, 40, Cătălin Coşeri 33, 47, 51, 78, 80, 87 - Stelian Butcaru 7, Marian Oancea 30, 84, Viorel Oancea 43); la juniori: 5-1; Recolta Nicolae Bălcescu - Vulturii Cazino Constanţa 3-0 (neprezentare juniori şi seniori); Carsium Hîrşova - Victoria Cumpăna 1-1 (Marian Paştea 56 - Andrei Dragomir 38); la juniori: 1-6; Voinţa Valu lui Traian - Litoral Corbu 2-3 (Claudiu Pîrvan 7, Dogan Mustafa 57 - Adrian Prică 42, 90+4, Adrian Petre 78); la juniori: 2-4. Aurora 23 August a stat. Clasament play-out: 13. Medgidia 41p/25j (101-58); 14. Corbu 32p/25j (41-53); 15. Bălcescu 32p/25j (66-92); 16. Hîrşova 26p/25j (49-74); 17. Cumpăna 22p/26j (37-66); 18. Vulturii 22p/26j (56-94); 19. Cogealac 21p/26j (55-81); 20. Valu lui Traian 19p/25j (34-95); 21. 23 August 5p/25j (39-162).

ASTĂZI, RESTANŢE ÎN PLAY-OFF Astăzi, de la orele 16.00 (juniorii) şi 18.00 (seniorii), în play-off vor avea loc trei restanţe: CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol (se joacă la Năvodari, pe stadionul „Flacăra“); CS Eforie - CS Mihail Kogălniceanu; CFR Constanţa - Perla Murfatlar (aici se dispută doar partida seniorilor).