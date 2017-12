Săptămâna Prevenirii Criminalității, lansată și la Constanța

Luni a fost lansată Săptămâna Prevenirii Criminalității și la Constanța; o campanie națională derulată de IGPR. Astfel, polițiștii din întreg județul Constanta vor acționa in aceasta săptămâna pe informarea și constientizarea cetățenilor cu privire la modalitățile optime de lupta antivictimală. Mai exact, ieri, 3 aprilie 2017, polițiștii din Municipiul Constanța, cei de la Prevenire și de la Poliția Locală au discutat cu constănțenii pentru prevenirea furturilor, a înșelăciunilor și a tâlhăriilor, în zonele Tomis III, II, Casa de Cultură, Piața Griviței, Brick, Zona Far, Poarta 6 etc. Pe 4 și 5 aprilie, polițiștii vor fi prezenți în școli pentru prevenirea victimizării minorilor în mediul on-line (de exemplu, polițiștii de la Prevenire vor fi în școlile din Agigea și Techirghiol, în colaborare cu mai mulți colegi din localitățile menționate). Joi, se va acționa pentru prevenirea violenței în familie (Prevenirea va acționa cu polițiști din Medgidia), iar vineri, pentru prevenirea accidentelor rutiere. Prevenirea va acționa în municipiul Constanța împreună cu Serviciul Rutier.