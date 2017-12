Şaptesprezece zboruri de pe Aeroportul Otopeni vor fi afectate de greva controlorilor de trafic

Şaptesprezece zboruri, dintre care 11 aterizări şi şase decolări, de pe Aeroportul Otopeni, vor fi afectate, miercuri, între orele 11.00 şi 13.00, pe durata grevei controlorilor de trafic, a declarat agenţiei MEDIAFAX Teo Postelnicu, din cadrul Biroului de Presă al aeroportului.

"Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian, în intervalul orar 11:00 - 13:00, numărul decolărilor şi aterizărilor unor curse interne şi internaţionale este redus. De aceea, recomandăm pasagerilor care au rezervări de zbor miercuri să contacteze reprezentanţii companiei aeriene", a precizat Postelnicu.

Conform sursei citate, zborurile vizează destinaţii din mai multe ţări europene, dar şi câteva curse interne.

Postelnicu a spus că administraţia Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" depune toate eforturile pentru a reduce la minim disconfortul creat pasagerilor ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian.

Contactat telefonic de agenţia MEDIAFAX, liderul sindicatului ROMATSA, Gabriel Tudorache, a declarat că nu poate indica cu exacticate zborurile afectate întrucât acestea sunt stabilite la Bruxelles, doar companiile aeriene fiind informate în legătură cu anularea sau menţinerea curselor în acest interval.

Aceeaşi sursă a precizat că între orele 11.00 - 12.00 trebuie asigurate 33 la sută din zboruri, iar în a doua oră de grevă a controlorilor de trafic peste jumătate.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Aeroportului Internaţional "Hernri Coandă", în intervalul orar 11:00 - 13:00 sunt prevăzute, în total, 40 de zboruri, dintre care 22 aterizări şi 18 decolări.

Controlorii de trafic aerian de la ROMATSA au intrat, miercuri, la ora 11.00, pentru două ore, în grevă de avertisment, fiind nemulțumiți din cauza neîncheierii contractului colectiv de muncă.

Sindicatul Controlorilor de Trafic Aerian ATCOR a anunțat în 9 iulie greva de avertisment, liderul sindical Gabriel Tudorache spunând că patronatul a refuzat, după aproximativ 80 de zile de negocieri, să mai continue negocierile pentru încheierea contractului colectiv de muncă.

"Reprezentanţii sindicali din toată ţara nu au mai avut posibilitatea să stea aici (la Bucureşti - n.r.) şi au fost nevoiţi să plece acasă şi în aceste condiţii nu mai e nicio şansă, nu mai există nicio cale de dialog, refuzând practic negocierile. Singura soluţie pe care o avem este aceasta, să declanşăm această grevă de avertisment, conform legii. Am ales acest lucru, deşi legea mă obligă să o anunţăm cu 48 de ore înainte, noi am făcut acest anunţ cu o săptămâna înainte, în speranţa că organele competente ale statului vor interveni şi vor găsi o cale să nu ajungem la acea grevă de avertisment", declara atunci Gabriel Tudorache.

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) are în prezent 1.530 angajaţi. Între 2.500 - 3.000 de aeronave tranzitează, în fiecare zi, teritoriul României.

"Greva la noi presupune că mergem la lucru, suntem obligaţi să asigurăm o treime din traficul aerian. Pe de altă parte, asigurăm toate zborurile umane, de căutare şi salvare, zborurile cu preşedinţi, monarhi, poliţia aeriană. Am anunţat atât Ministerul Transporturilor, Consiliul de Administraţie, prim- ministrul, preşedintele, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi inclusiv forurile internaţionale. Am trimis acum două-trei zile o scrisoare şi am cerut şi sprijinul prim-ministrului interimar, Gabriel Oprea. Din păcate, până acum nu am primit nicio veste, nicio chemare la dialog", afirma Tudorache.

Sindicaliştii au 14 revendicări pe care le solicită în noul contract colectiv de muncă. Între acestea, ei cer pensionarea la 55 de ani şi introducerea unui articol prin care, după această vârstă, un controlor de trafic să aibă posibilitatea să fie trecut pe un alt post în ROMATSA pe măsura pregătirii lui, în speţă la o direcţie operaţională sau de siguranţă.

Pe de altă parte, directorul general al ROMATSA, Ion-Aurel Stanciu, a spus că administrația și-a exprimat intenția de a accepta toate revendicările sindicale.

"În data de 26 iunie a fost ultima zi de negociere în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, conform Protocolului de negociere, agreat de comun acord. Conducerea ROMATSA a comunicat încă de la tratative intenţia fermă de a încheia contract colectiv de muncă pe perioada 2015-2016, în beneficiul întreprinderii şi al tuturor angajaţilor. Tot atunci conducerea executivă a ROMATSA a anunţat în mod expres că renunţă la toate propunerile avansate pe perioada negocierilor şi îşi exprimă intenţia de a accepta toate revendicările sindicale care au format obiectul conflictului colectiv de muncă şi care au fost discutate în cadrul procedurii de conciliere în prezenţa reprezentanţilor Inspectorarului Teritorial de Muncă, cu precizarea că este de acord cu încheierea contractului colectiv de muncă 2015-2016, în forma propusă de Sindicatul ATSR, cu condiţia legală de a fi adus la zi cu realitatea existentă la data negocierii, semnării şi intrării în vigoare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al ROMATSA", a declarat Stanciu.

Tot pe 9 iulie, ROMATSA a anunțat că vrea să atace în instanţă decizia sindicatelor privind greva de avertisment.