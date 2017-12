SARAIU - Infrastructură pentru dezvoltarea comunei

În ultimii opt ani, comuna Saraiu a avut avantajul de a se dezvolta, spre deosebire de alte comune ale judeţului unde, în acest timp, nu s-a pus în aplicare niciun proiect, chiar dacă s-a demarat realizarea documentaţiei. Primarul comunei, Vasile Băjan, aflat la al treilea mandat, a declarat: „În campanie n-am promis nimic, eu prefer să realizez şi să las oamenii să constate singuri schimbările din comună”, a spus edilul. Încă din primele luni de la venirea sa în fruntea locuitorilor din comună, prioritatea mandatului său a fost reabilitarea drumurilor din cele două sate componente ale unităţii administrativ - teritoriale Saraiu. Bejan spune că drumurile erau impracticabile pentru autoturisme în momentul în care a devenit primar: „În 2000, cînd am ajuns primar, am pornit de la zero cu dezvoltarea comunei. Erau multe lucruri de făcut în cele două sate, dar am pornit cu reabilitarea drumurilor pentru că a fost prioritatea zero a mandatului meu. Pe drumurile din comună, cel mai bine se circula cu cizmele pînă la brîu. Nu aveai cum să intri cu maşina”, a declarat Băjan. Astfel, primul proiect important derulat de administraţia locală a fost pietruirea a 12,6 kilometri de drum, 6,4 kilometri în Saraiu şi 6,2 în Dulgheru, după care s-a aplicat şi un tratament bituminos pentru a facilita circulaţia atît pentru locuitorii comunei, cît şi pentru persoanele care tranzitau localitatea. Administraţia locală a iniţiat proiectul de infrastructură în 2000, însă l-a finalizat abia în 2003, pentru că, din spusele primarului, doar strîngerea documentaţiei, obţinerea tuturor avizelor şi depunerea proiectului au durat mai bine de un an, la care se adaugă şi procedura de execuţie prin modernizarea drumurilor. Costurile totale ale investiţiei au ajuns la 26,5 miliarde de lei vechi şi s-au obţinut prin contribuţii de la bugetul local, de la Guvern şi de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC).

O altă prioritate a administraţiei locale a fost reabilitarea celor patru unităţi de învăţămînt din Saraiu şi Dulgheru şi crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea orelor de curs. „La Dulgheru am reuşit să reabilităm atît grădiniţa, cît şi şcoala în care învaţă elevii din clasele I-IV, iar la Saraiu am modernizat grădiniţa, însă mai avem de lucru la şcoala generală, pentru a o dota corespunzător. Intenţia noastră a fost să derulăm proiecte pe rînd şi bine, nu toate odată şi prost”, a susţinut edilul, adăugînd că banii pentru unităţile şcolare au provenit de la bugetul local, de la CJC şi de la Guvern. Alte proiecte finalizate de administraţia locală sînt reabilitarea celor două biserici din Saraiu şi Dulgheru, dar şi dotarea lor cu centrale termice pentru încălzire în sezonul rece.

De departe, cel mai important proiect derulat prin contribuţia materială a CJC şi bani de la bugetul local, dar şi cu sprijin constînd în materiale de construcţii de la Guvern, a fost construirea a 24 de locuinţe pentru locuitorii din Saraiu afectaţi de inundaţiile din 2005. Primarul spune că familiilor afectate de inundaţii le-au fost acordate, prin Consilul Local Saraiu, 24 de loturi de teren a cîte 1.000 de metri pătraţi, pe care s-au ridicat locuinţe întinse pe cîte 60 de metri pătraţi, dotate cu utilităţi şi formate din trei camere. „Cele 24 de case s-au ridicat într-un timp record, în doar două luni şi jumătate, iar oamenii s-au putut muta în noile locuinţe fără niciun fel de probleme imediat ce au fost finalizate”, a spus edilul. Costul noilor locuinţe a ajuns la cîteva zeci de miliarde de lei, doar pentru una cheltuindu-se 450 de milioane de lei.