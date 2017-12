Şase câini de la Biobază au fost adoptaţi la distanţă

A fost instituită o nouă modă: adoptarea de animale la distanţă. Mai exact, persoanele care iubesc animalele pot merge la adăposturile de patrupede şi pot adopta unul, pe care însă nu-l iau acasă. Persoana care şi-a asumat îngrijirea animalului are responsabilitatea de a asigura lunar fondurile necesare pentru hrana şi tratamentul patrupedului. Şase câini au fost adoptaţi în acest fel, luni, de la Biobaza Constanţa, în urma apelului făcut de cântăreţul Mihai Trăistariu. El a fost cel care a mobilizat mai mulţi iubitori de animale să facă o vizită la adăpost. Au fost aduşi zeci de saci de mâncare pentru câini şi s-a lansat un apel către persoanele care au la dispoziţie un teren pe care ar dori să-l doneze pentru construirea unui adăpost care să poată găzdui toate animalele fără stăpân din Constanţa. „Dacă am primi un teren, am construi un adăpost, am strânge toţi câinii din Constanţa şi i-am întreţine noi, iubitorii de animale. Cred că aşa am rezolva problema. Dacă sunt 10.000 pe străzile din Constanţa, ar trebui să-i adunăm pe toţi, plus 1.000 din împrejurimi, ca să nu mai fie aduşi alţii în loc. E prima acţiune mare pe care o organizăm la Constanţa şi sper să reuşim să-i sensibilizăm pe cei care au teren pe care l-ar putea pune la dispoziţie. Nu vor fi cheltuiţi bani din bugetul Primăriei şi noi îi vom îngriji aşa cum ştim mai bine“, a declarat Trăistariu, care a ales să adopte la distanţă un câine care ajunsese tot luni în adăpost. Un ciobănesc german a avut norocul de a-şi găsi stăpân care să-i ofere şi o locuinţă, alta decât Biobaza.