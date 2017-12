Şase noi ambulanţe pe litoral

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, atragerea fondurilor europene a devenit o preocupare pentru instituţiile locale. Una dintre acestea este şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care, în ultimii ani, şi-a concentrat eforturile pentru a absorbi astfel de resurse ca să doteze cu echipamente moderne Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea (ISU), precum şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa sau spitalele din judeţ. În acest context, şase noi ambulanţe au fost achiziţionate în urma implementării proiectului „Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate în Regiunea Transfrontalieră Constanţa-Dobrich (SMART)”, după ce s-a obţinut o finanţare de aproape 3,5 milioane de euro, bani care au fost alocaţi doar judeţului Constanţa. Proiectul SMART face parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, ce se desfăşoară în perioada 2007- 2013. „Mă bucur că, după ani de eforturi din partea CJC, reuşim să punem în aplicare proiectele pe care le-am început încă din perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană, cât şi după ce am devenit ţară cu drepturi depline, de la 1 ianuarie 2007. Ne-am lovit de opoziţie şi birocraţie şi de cei care au fost împotriva acestor proiecte, pe care a trebuit de multe ori să le schimbăm”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, prezent la eveniment. În cadrul proiectului SMART, reprezentanţii CJC şi cei ai ISU Dobrogea au făcut, ieri, recepţia autosanitarelor şi au fost înmânate cheile şi actele beneficiarilor. „Mă bucur că astăzi am reuşit să predăm cele şase ambulanţe pentru ca ele să intre în serviciul cetăţenilor din judeţul Constanţa. Acestea sunt două de tip A, dintre care una va ajunge la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa şi una la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie (SCP) Constanţa, două de tip B şi două de tip C, care vor deservi Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa”, a mai precizat Constantinescu. Cele două ambulanţe de tip A sunt destinate transportului pacienţilor care prezintă o stare de sănătate ce nu indică urgenţă, fiind dotate cu echipamente şi materiale minim necesare acordării primului ajutor în caz de nevoie. Reprezentanţii unităţilor medicale s-au arătat încântaţi de noile achiziţii, de care aveau mare nevoie. „Este binevenită această ambulanţă, pentru că sunt foarte multe cazuri sociale, foarte mulţi pacienţi care nu au posibilitatea, când se externează din spital, de a ajunge acasă, de multe ori în localităţi îndepărtate, şi bineînţeles că această ambulanţă îi va ajuta şi, astfel, vom îmbunătăţi şi actul medical”, a declarat managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. De asemenea, şi pentru SPC Constanţa, noua autosanitară este de mare folos. „În momentul actual nu avem nicio ambulanţă, decât o Dacie foarte veche, care nu are nici asigurare şi nici inspecţia tehnică periodică făcută”, a declarat directorul unităţii spitaliceşti, Erdin Borgazi. Alte două ambulanţe, de tip B, vor fi folosite pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Acestea vor ajunge la Substaţiile SAJ Băneasa şi Negru Vodă, iar cele de tip C, la Substaţiile SAJ Mangalia şi Eforie Sud. Acestea din urmă sunt destinate intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului în stare critică, fiind dotate cu echipamente de terapie intensivă. „Cele patru autosanitare sosesc într-un moment de mare necesitate pentru noi, cu atât mai mult cu cât coincide cu o perioadă în care noi, de săptămâna aceasta, avem detaşate în staţiunile de pe litoral un număr semnificativ de ambulanţe”, a declarat directorul SAJ Constanţa, Vasile Popescu.

ÎNCEPUTURI Tot în cadrul proiectului SMART au mai fost achiziţionate de către CJC, în acest an, cu fonduri europene, alte şase noi ambulanţe care au completat parcul auto al ISU şi care au contribuit la creşterea capacităţii de intervenţie.

Proiectul SMART vine să completeze un altul, finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) cu fonduri europene derulat de CJC, prin care, la sfârşitul lunii februarie, au fost aduse la Constanţa alte trei ambulanţe. De asemenea, au mai fost recepţionate la Constanţa şi alte echipamente, precum şi două utilaje echipate cu şenile pentru intervenţii speciale pe timp de iarnă şi pe teren accidentat, două autospeciale de stins incendii de capacitate medie, dar şi o autospecială de capacitate mare pentru stins incendii. Totodată, au mai ajuns şi alte două echipamente FRAP, care au în dotare atât un rezervor de stins incendii, cât şi set de descarcerare şi echipamente de prim ajutor şi intervenţie medicală calificată. Săptămâna viitoare, urmează să mai ajungă la Constanţa un elicopter, care va fi folosit pentru salvarea de vieţi româneşti, iar în toamna acestui an vor mai fi date în folosinţă autorităţilor şi alte echipamente necesare în situaţii de urgenţă.