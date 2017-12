Sătui de sistemul sanitar românesc, asistenţii medicali vor să emigreze

Grija zilei de mîine, salariul mult prea mic pentru a putea trăi decent şi condiţiile de muncă, de cele mai multe ori mizere, au determinat numeroşi români să emigreze. Dacă înainte de aderare unii dintre ei se răzgîndeau în ultimul moment pentru că se temeau că nu vor primi viza pentru ţara pe care o alegeau ca destinaţie, acum, deschiderea graniţelor le permite şi mai mult românilor să viseze şi să facă tot posibilul pentru a emigra. Deşi ştiu că le va fi greu să se adapteze la standardele UE, despre care au auzit de atîtea ori vorbindu-se, numeroase persoane sînt hotărîte să ia totul de la capăt doar de dragul unui cîştig substanţial. Printre categoriile profesionale care se gîndesc frecvent să emigreze se numără asistenţii medicali, iar destinaţia preferată este Italia. „Mă bucur că am intrat în UE. Aşa pot pleca mai uşor în Italia. Acolo, certificatul meu de asistent este recunoscut. M-am gîndit mult ce am de făcut şi dacă pot trăi cu un salariu care nu depăşeşte cinci milioane de lei şi am decis că nu mă leagă nimic de România sau de spitalul în care lucrez”, a spus Dragoş Iordan, asistent medical în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Acest caz nu este unic. Foarte mulţi asistenţi, medici rezidenţi şi chiar specialişti se gîndesc că viaţa în afara graniţelor ţării este mai bună decît în România. Dar, înainte de a ajunge la spitalele sau clincile sanitare din Italia, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Sănătăţii italian o cerere tip, însoţită de copia unui document de identitate valabil în care să existe semnătura acestuia, diploma în original sau copie autentificată. Alături de aceste acte trebuie ataşate copiile tuturor documentelor enunţate. În cazul în care documentele nu sînt prezentate de solicitant este nevoie de o împuternicire legalizată şi un timbru fiscal de 14,62 de euro.