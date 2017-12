Scăderea preţului medicamentelor va avea impact strict în buzunarul pacientului

Ministrul Sănătăţii, Florin Bogod, a declarat vineri, la Arad, că scăderea preţului medicamentelor nu este o măsură care să echilibreze bugetul, ci va avea impact în buzunarul pacientului, iar în prezent MS lucrează la o procedură care să impună obligativitatea firmelor să asigure piaţa internă. Ministrul Sănătăţii a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, la Arad, că deşi s-a vehiculat că scăderea preţului medicamentelor ar fi o măsură care să echilibreze bugetul, acest lucru nu este adeăvrat, dar şi că se lucrează, în prezent, la o procedură care să impună obligativitatea firmelor importatoare să asigure în primul rând piața internă. „Decontarea medicamentelor în bugetul de stat se face la preţul de referinţă, deci la preţul genericului. În momentul în care scădem preţul medicamentelor cu 35 la sută, al medicamentelor inovative, singurul beneficiar real şi direct al măsurii este pacientul care îşi cumpără medicamentul direct de la farmacie. Pentru exportul paralel, în momentul de faţă, la nivel de Ministerul Sănătăţii, se lucrează la o procedură prin care să se reglementeze obligativitatea serviciului public, adică obligativitatea firmelor importatoare de a asigura, în primul rând, piaţa internă. Exportul paralel, adică exportul intracomunitar, este o chestiune legală, nu poate fi interzis decât pe o scurtă perioadă de timp cu o foarte bună justificare, pentru că cei de la Comisia Europeană şi Consiliul Concurenţei imediat întreabă de ce ai intervenit în piaţă. Şi atunci va trebui să reglementăm asigurarea necesarului, adică acest serviciu public. Lucrăm la asta. Şi în acelaşi timp, cu ajutorul colegilor parlamentari, voi introduce o modificare în lege în ceea ce priveşte reglementarea comerţului intracomunitar”, a declarat ministrul Sănătăţii, Florin Bodog.

Acesta a adăugat că „preţul la medicamente va scădea cu 35 la sută şi îl va simţi populaţia”. „Nu există impact bugetar, impactul este strict în buzunarul cetăţeanului”, a răspuns Florin Bodog, întrebat de jurnalişti dacă scăderea va avea impact bugetar.

Bodog a mai spus că are săptămânal întâlniri cu asociaţiile de pacienţi, cu asociaţiile producătorilor, dar şi cu fiecare producător în parte şi că există companii care ameninţă că retrag de pe piaţă un produs pentru care există variantă generică. „În afară de dezbaterile publice la care am participat, am în fiecare săptămână întâlniri cu asociaţiile de pacienţi, cu asociaţiile producătorilor şi chiar cu fiecare producător în parte. Am ajuns să discutăm aproape fiecare medicament în parte. De exemplu, una dintre companii vine şi mă ameninţă că va retrage de pe piaţă un produs pentru care există generic. În acelaşi timp, pacienţii vin şi spun că, dacă se tratează cu generi, nu se simt bine. Eu ca ministru ce pot să spun? Doar că specialistul îmi spune că genericul are aceeaşi acţiune ca şi produsul original, din punct de vedere ştiinţific. Dar dacă pacientul are o problemă legată de medicamentul original şi doreşte să şi-l cumpere, şi-l va putea cumpăra în continuare”, a mai declarat Florin Bodog.