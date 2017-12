Scandal în piața din KM 4-5. Comercianții s-au îmbrâncit cu polițiștii

Țipetele, urletele și îmbrâncelile au dominat atmosfera, marți dimineață, în zona pieței din Km 4-5, unde echipe comune ale Primăriei, Inspectoratului de Poliție al Județului și Inspectoratului de Jandarmi au făcut noi controale în rândul comercianților, pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal. Misiunea autorităților nu a fost tocmai una ușoară, deoarece comercianții care vindeau produse în condiții improprii s-au luat la ceartă și s-au îmbrâncit cu polițiștii și jandarmii care le-au confiscat marfa. De partea cealaltă, oameni legii spun că acești comercianți trebuie să înțeleagă faptul că ei vând în ilegalitate și că ar trebui să vândă în piețele special amenajate, unde au și apă la dispoziție și unde taxele nu sunt mari.

Echipe mixte ale autorităților locale din Constanța, formate din reprezentanți ai Primăriei, Inspectoratului de Poliție al Județului și Inspectoratului de Jandarmi, au făcut noi controale în rândul comercianților, pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal de produse alimentare. După ce, zilele trecute, au fost luați la bani mărunți vânzătorii ambulanți din jurul Pieței Tomis III, de această dată a venit rândul comercianților din alte zone. Prima zonă controlată a fost piața din Km 4-5, unde mai mulți poliţişti de la IPJ Constanţa, Poliţia Locală şi Jandarmeria Constanța i-au luat la puricat pe cei care vindeau fructe și legume atât în incinta pieței, cât și în jurul ei. Oamenii legii au legitimat zeci de persoane și au aplicat numeroase sancţiuni contravenţionale. Misiunea autorităților nu a fost tocmai una ușoară, deoarece, la vederea autorităților, comercianții care vindeau produse în condiții improprii s-au luat la ceartă cu polițiștii și jandarmii care le-au confiscat marfa. Mai mult decât atât, unii dintre ei s-au luat la îmbrâncit cu oamenii legii, acuzându-i că le distrug munca de o vară. „Unul dintre jandarmi m-a bruscat și a încercat să îmi ia marfa. De nervi am aruncat-o în stradă. Mai bine s-o risipesc decât s-o confiște ei. Pentru două lădițe cu struguri scoase în drum, polițiștii mi-au dat amendă și m-au și îmbrâncit. Este strigător la cer ce se întâmplă. Primăria Constanța nu vede mizeria din centrul orașului, dar ne vede pe noi. De ani buni încercăm să intrăm în legalitate, adică să ni se permită să vindem și în jurul piețelor, dar nimeni nu ne ascultă”, a declarat unul dintre comercianți.

UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ

Dacă vânzătorii ambulanți spun că, prin acțiunile ei, Primăria Constanța le ia pâinea de la gură, de partea cealaltă, autoritățile locale afirmă că acești comercianți trebuie să înțeleagă faptul că ei vând în ilegalitate. „Unde-i lege, nu-i tocmeală. Comerțul haotic trebuie să înceteze dacă vrem să fim un oraș civilizat. Noi nu am făcut decât să aplicăm legea, care interzice comercializarea produselor alimentare și nealimentare în locuri neamenajate“, a spus șeful Serviciului Activitate Comercială din cadrul Poliției Locale Constanța, Drăguț Encică. El a adăugat că ambulanții care vând la colț de stradă au la dispoziție piețele amenajate de Primărie. „Spre exemplu, în piața din Km 4-5, multe tarabe sunt goale. De ce acești oameni nu se duc să vândă într-un loc amenajat, unde au și apă la dispoziție și unde taxele nu sunt mari?“, a spus Encică. El a adăugat că, în loc să plătească 12 lei/zi pentru închirierea unei tarabe în piață, la care se mai adaugă 5 lei taxa de cântar, mulți comercianți se expun riscurilor și achită amenzi usturătoare: 500 de lei pentru persoanele fizice și 2.000 de lei pentru cele juridice.