Scandalul deşeurilor de la Năvodari ia amploare

Construirea unui depozit de deşeuri în incinta Combinatului de Îngrăşăminte Chmice Năvodari continuă să pună Primăria şi firma iniţiatoare a proiectului în poziţii antagonice. La sfârşitul acestei săptămâni, la Năvodari este programat referendumul organizat de Primărie pentru oprirea construirii acestui obiectiv. În încercarea de a informa populaţia cu privire la amenajarea depozitului, reprezentanţii firmei Ecological Center SA au susţinut, ieri, o conferinţă de presă. Preşedintele Consiliului de administraţie al SC Ecological Center SA, Manuela Marinescu, a declarat: „Tot ceea ce face Primăria Năvodari este o falsă publicitate. Viitorul depozit de deşeuri nu va putea primi deşeuri periculoase sau toxice, aşa cum greşit a informat primarul Nicolae Matei”. La rândul său, preşedintele Consiliului de administraţie al Combinatului de Îngrăşăminte Chmice Năvodari, Roberto Vicentelli, susţine că, din punct de vedere al legalităţii actelor, nu există nicio problemă. „Ecological Center a terminat tot ceea ce înseamnă procese pe această temă. Am câştigat absolut toate procesele. În acest moment nu mai există nicio cale de atac. Noi vom continua să solicităm daune pentru paguba făcută”, a declarat Roberto Vicentelli. El a afirmat că au fost făcute plângeri penale şi civile împotriva primarului. „Consider că referendumul organizat de primar împotriva acestui depozit de deşeuri are doar o conotaţie electorală. Noi nu facem decât să creăm locuri de muncă. Argumentele primarului Nicolae Matei în procesele pe care le-am câştigat au fost total diferite de tot ceea ce a prezentat el locuitorilor acestui oraş”, a afirmat Roberto Vicentelli. Manuela Marinescu a completat că, de fapt, depozitul exista şi înainte, actualii investitori nefăcând altceva decât să îl reamenajeze: „România are cele mai multe probleme de gestionare a deşeurilor pe plan european. Din acest motiv nu se poate vorbi de importuri de deşeuri, pomenit de edil, legea din România interzicând acest lucru. Nici nu poate fi vorba despre depozitarea de deşeuri radioactive”. Replica primarului oraşului Năvodari nu a întârziat să apară, acesta continuând să susţină că viitorul depozit reprezintă un pericol pentru locuitorii oraşului. „Năvodari se află în prezent la răscruce de drumuri. Ne putem dezvolta şi evolua ca oraş turistic, lucru pe care îl dorim cu ardoare, sau ne întoarcem în timp şi redevenim sat pescăresc. Nu am înţeles niciodată insistenţa acestor investitori care doresc să aducă în oraşul nostru toate otrăvurile. Acesta este adevărul. Vor să depoziteze deşeuri industriale periculoase. Dacă această afacere este atât de bună de ce nu o fac la ei, în Italia. Mi-aş fi dorit să facă acolo cel puţin o linie de îngrăşăminte chimice pentru a da de lucru locuitorilor oraşului, fără să fim poluaţi”, a declarat Nicole Matei. El a precizat că năvodărenii trăiesc zile grele, în care “demnitarii nu mai au autoritate, iar judecătorii judecă strâmb”. „Nu pot să las acest oraş să fie nenorocit de aceste deşeuri. În spatele acestei afaceri se află un grup infracţional organizat. Le cer locuitorilor să se prezinte duminică la referendum şi să îşi spună părerea despre înfiinţarea acestui depozit. Acest depozit va funcţiona doar peste cadavrul meu”, a afirmat Matei. Disputa dintre autoritatea locală şi investitorii italieni este departe de a se fi terminat, aceştia din urmă precizând că au făcut mai multe plângeri împotriva primarului, solicitând daune de peste 30 de milioane de euro, pentru refuzul de a elibera autorizaţia de construire, potrivit hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, pentru calomnie, insultă, pierderile provocate firmei.