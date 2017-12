Scarlett Johansson şi-a făcut trupă

Sărutul tandru aplicat de John Travolta pe obrazul lui Scarlett Johansson în plină ceremonie de decernare a premiilor Oscar nu a fost singura informaţie fierbinte referitoare la frumoasa vedetă. Actriţa americană era în al nouălea cer în noaptea Oscarurilor, dar nu din motive... cinematografice. Scarlett Johansson nu îşi mai încăpea în piele de bucurie pentru că a reuşit să înfiinţeze, în colaborare cu Este Haim, basista formaţiei Haim, o trupă de fete care se va numi The Singles. Noua trupă le mai are în componenţă pe Holly Miranda, Kendra Morris şi Julia Haltigan. Într-o declaraţie de presă, membrele trupei The Singles susţin că stilul muzical al formaţiei nou-înfiinţate va fi ”super-pop”. ”Obiectivul nostru este să compunem piese super-pop şi dance, care să fie interpretate de fete”, a mai precizat Scarlett Johansson. ”Îmi place Grimes. Şi ador The Bangles. Şi iubesc The Go-Go's. Voiam să fiu ca una din fetele din acele trupe: ultra-pop, dar şi cu un stil puţin ironic, un pic înclinat spre glumă”, a adăugat actriţa hollywoodiană. Grupul The Singles a lansat deja un prim single, intitulat ”Candy”, prin intermediul casei de discuri Federal Prism.

Scarlett Johansson nu se află la prima incursiune în industria muzicală. În 2008, actriţa americană a lansat un album de studio inedit, ”Anywhere I Lay My Head”, un omagiu adus lui Tom Waits. În 2009, vedeta hollywoodiană a lansat un nou disc, ”Break Up”, care a reprezentat o colaborare cu Pete Yorn.