Şcoala flamandă

Grup de pictori olandezi din secolul al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, care a asigurat tranziţia spre Renaştere. Arta şcolii flamande mai este cunoscută ca pictura Renaşterii Timpurii sau a Goticului Tîrziu. Pictorii reprezentativi sînt Jan van Eyck, Hubert van Eyck, Robert Campin şi Hugo van der Goes. Lăsînd istoria artei deoparte şi revenind la realitatea fotbalistică a Campionatului Mondial să notăm cei patru artişti olandezi ai turneului final: Marco van Basten, Guus Hiddink, Dick Advocaat şi Leo Beenhakker. Mai exact şcoala batavă de antrenori, care face furori în Germania. Şi nu numai aici - să nu uităm că Rijkaard a adus Cupa Campionilor Europeni în vitrina Barcelonei după 14 ani. Dintre cei patru antrenori amintiţi unul a şi obţinut calificarea în optimi pentru echipa sa. Evident este vorba de antrenorul Olandei, Marco van Basten, dar el a avut şi misiunea cea mai uşoară avînd în vedere ce echipă are la dispoziţie. Pentru van Basten, de altfel, obiectivul este podiumul mondial şi chiar titlul, orice altceva însemnînd un eşec. Dar pentru ceilalţi trei antrenori "ieşirea" din grupe este o adevărată performanţă. Cel mai aproape de a o realiza este Hiddink, antrenorul Australiei. Cu un egal (foarte posibil) în meciul contra Croaţiei, Australia promovează în optimi de finală. Iar Hiddink îşi poate adăuga la cartea de vizită o nouă performanţă de excepţie după poziţia a patra reuşită cu Coreea de Sud în urmă cu patru ani. Ajungem astfel la următorul antrenor olandez, Dick Advocaat, care conduce... Coreea de Sud. După o victorie cu Togo şi un egal cu Franţa, asiaticii sînt - şi ei - foarte aproape de optimi. Cu ajutorul jocului rezultatelor (egal contra Elveţia şi Franţa să învingă doar la un gol diferenţă pe Togo) elevii lui Advocaat pot avansa în optimi de finală. Evident performanţa poate fi realizată şi altfel - victorie contra Elveţiei, ceea ce ar aduce primul loc în grupă şi un culoar mai lejer în continuare. În sfîrşit, sarcina cea mai ingrată o are cel mai experimentat antrenor olandez prezent în Germania - Leo Beenhakker. E drept, acesta a făcut minuni pînă acum, el antrenînd cea mai slabă echipă de la turneul final, Trinidad & Tobago - înainte de start avea cea mai mare cotă la titlul: 1001/1!!! Dar echipa caraibiană este în continuare în cărţi pentru promovarea în optimi, ceea ce nu se poate spune despre Polonia, Serbia sau Paraguay, de exemplu! În concluzie o prezenţă marcantă a antrenorilor olandezi la Weltmaisterschaft, dar pentru locuitorii "Ţării Lalelelor" cred că este mult mai important ca Olanda să joace finala mondială, decît să aplaude performanţele antrenorilor batavi de la cîrma altor echipe naţionale.