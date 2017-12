Se amenajează un nou sens giratoriu în Constanţa

04:21:30 / 16 Mai 2014

Accesul OK, dar traficul in zona?

Pentru a "fi realizat un acces cât mai facil către hipermarketuri " se neglijeaza restul si uite asa traficul va fi si mai sufocat in zona dar.....avem acces "acces cat mai facil catre supermarket"! Bravo Mazare, ne sufoci de tot in oras dar bun ca avem statiune frumoasa vara sa te poti distra tu, noi restul ce mai contam? E inportant sa avem supermarketuri si statiune! Oare daca ii pune pe cei de la hipermarket sa isi faca pasaj subteran pe banii lor si sa largeasca drumul in zona nu e "mai facil accesul"? Cred ca da, dar e prea civilizat si prea scump, e importanta spaga restu..... nu mai conteaza. Ne vedem la alegeri!