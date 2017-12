Se anunță 3 zile de ger năprasnic, la Constanța! Minime de -16 grade C!

Meteorologii anunță vreme rea pentru următoarele 3 zile, la Constanța. Astfel, pe 6 ianuarie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul -5 și -2 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -16 și -11 grade C. În această zi sunt anunțate și precipitații sub formă de ninsoare. Ziua de sâmbătă, 7 ianuarie, aduce temperaturi extrem de scăzute. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul -12 și -10 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -16 și -12 grade C. Și în această zi va continua să ningă la malul Mării Negre, potrivit meteorologilor. Ger mare va fi și pe 8 ianuarie, când sunt anunțate, de asemenea, precipitații sub formă de ninsoare. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între -14 și -9 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul -15 și -12 grade C.