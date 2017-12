Se anunță vreme extrem de călduroasă pe litoral. Vezi când!

Pentru următoarele 3 zile meteorologii anunță o încălzire a vremii, cu temperaturi maxime ce vor urca până la 35 de grade C, pe litoral. Astfel, joi, 17 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 19 și 23 de grade C. Vineri, 18 august, mercurul în termometru va mai urca un grad, astfel că maximele vor ajunge la 34 de grade C; minimele vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade C. Sâmbătă, 19 august, va fi mai cald; maximele vor urca până la 35 de grade C, potrivit meteorologilor; minimele se vor situa tot în intervalul 17 - 23 grade C.