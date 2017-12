Se apucă Piţurcă de experimente?

Meciul cu Belarus, de sîmbătă, se apropie cu paşi repezi, dar în lotul României nu este totul în regulă! Nu vorbim de certuri în cantonament, ci de faptul că antrenorul naţionalei, Victor Piţurcă, are... chef de experimnte! Nedorite din punctul nostru de vedere, mai ales dacă ne gîndim la ce vrea să facă. În meciurile de antrenament, el l-a folosit pe Chivu ca... mijlocaş la închidere! Este drept că naţionala are "gaură" pe acest post, dar poate n-ar fi momentul de experimente în acest meci. Mai ales că ar însemna sacrificarea celui mai în formă fundaş al naţionalei (chiar dacă nu străluceşte în meciurile din Serie A). Iar dacă îl va folosi pe Chivu la închidere, Piţurcă ar putea să înceapă cu Radu Ştefan titular în apărare! Ar fi ceva extraordinar pentru tînărul Radu Ştefan chemat în premieră la lot şi ajuns posibil titular! Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat despre fundaşul dinamovist că s-a integrat foarte bine la echipa naţională şi a precizat că, în opinia sa, el va ajunge un mare fotbalist. Cuvinte de laudă are şi căpitanul echipei naţionale, Cristian Chivu, el considerînd că Radu Ştefan este un jucător foarte bun pentru vîrsta lui. "E un jucător tînăr, valoros, care, deocamdată, acumulează experienţă şi are nevoie de meciuri internaţionale. E un jucător de viitor. Are personalitate şi îl va ajuta foarte mult în viitor. E un jucător bun, foarte bun pentru vîrsta lui. Îl ajută şi un fizic impunător, pe care nu ştiu dacă eu, la 19 ani, îl aveam", a spus Chivu.

Atacul, punctul forte al Belarusului

Referindu-se la adversara de sîmbătă, antrenorul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că în partida cu Belarus, din preliminariile Campionatului European, va trebui făcut un marcaj "foarte atent" la jucătorii de valoare ai formaţiei oaspete. "Belarus este o echipă imprevizibilă, care dispune de trei-patru jucători valoroşi şi de aici poate veni pericolul. Aceştia sînt în atenţia noastră şi trebuie făcut marcajul foarte atent", a spus Piţurcă. În opinia selecţionerului, atacul este compartimentul forte al echipei Belarusului. Piţurcă a precizat că, din ultimele informaţii pe care le-a primit, antrenorul reprezentativei Belarusului, Iuri Puntus, va începe partida de la Bucureşti cu portarul Vladimir Gaev de la Dinamo. Victor Piţurcă a mai afirmat că a discutat cu jucătorii care au dovedit că nu sînt în formă în ultima perioadă, fără a le dezvălui însă numele acestora. "Am avut pe această temă o discuţie cu jucătorii care în ultimul timp nu au dat randamentul cu care eram obişnuiţi. Alta e însă concentrarea când vii la echipa naţională", a mai spus antrenorul, recunoscînd, astfel, că pentru partida cu Belarus a apelat şi la jucători care nu se află într-o formă sportivă foarte bună. Piţurcă speră că la partida cu Belarus atmosfera să fie ca cea de la meciul Steaua - Olympique Lyon, din cadrul Ligii Campionilor. "Sper ca publicul să fie avid după jocul echipei naţionale, odată cu revenirea la Bucureşti", a precizat tehnicianul. Partida România - Belarus se va disputa sîmbătă, de la ora 20.15, pe stadionul "Steaua", în Grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2008 şi va fi condusă de o brigadă din Spania, avîndu-l la centru de Alberto Undiano Mallenco.