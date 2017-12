Se înfiinţează Avocatul Copilului!

Într-o lume tot mai violentă, de multe ori copii devin victime ale adulților. De cele mai multe ori, părinții sunt cei care își maltratează copiii. Pentru că sunt fără apărare, Camera Deputaţilor a decis marţi, la propunerea mai multor parlamentari, înfiinţarea Avocatului Copilului, în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, ca domeniu pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Proiectul de lege adoptat de deputaţi modifică şi completează Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, în sensul înfiinţării Domeniului pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acţionează în scopul apărării, promovării şi protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susţine şi încurajează respectarea şi promovarea drepturilor copiilor, după cum prevede proiectul. Avocatul Copilului are ca principale atribuţii: soluţionarea sesizărilor individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai acestora, în legătură cu acţiunile instituţiilor publice din domeniu, soluţionarea oricărei sesizări în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului și promovarea conştientizării drepturilor copilului. Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect de lege, care urmează să ajungă pe masa președintelui Iohannis.