Ședință încinsă la FC Farul

Eșecul umilitor înregistrat sâmbătă, în fieful Daciei Unirea Brăila, scor 0-4, în etapa a 19-a a Seriei 1 a Ligii a 2-a, a învolburat apele la FC Farul Constanța, mai ales că oficialii grupării de pe litoral anunțaseră că așteaptă o revanșă în fața brăilenilor, după egalul din tur. Evoluția penibilă a jucătorilor și lipsa de implicare în joc au fost remarcate de conducătorii clubului constănțean, dar și de antrenorul principal Constantin Gache. „Atitudinea din teren a făcut diferenţa. Brăilenii au evoluat cu dăruire şi ambiţie, noi am jucat execrabil”, a spus tehnicianul constănțean la finalul partidei de la Brăila. „Ceea ce s-a întâmplat la Brăila m-a șocat. Nici prin cap nu-mi trecea că putem pierde așa! Rezultatul spune totul”, a declarat patronul Farului, Giani Nedelcu. Acesta a respins ideea că restanțele financiare au legătură cu prestația dezastruoasă de la Brăila. „Nu are nicio treabă una cu alta. Alții nu și-au luat banii de o jumătate de an și joacă bine. Ce, la Rapid s-au achitat restanțele? Au în contracte prime de obiectiv și ar trebui să-i intereseze în primul rând să-și îndeplinească obiectivul. Și mai este vorba și de onoarea lor de fotbaliști. Nu poți să te faci de râs în halul acesta”, a adăugat Nedelcu.

Înfrângerea ar putea aduce chiar și schimbarea antrenorului principal, chiar dacă oficialii constănțeni s-au ferit să confirme această variantă. Totul se va decide în cadrul unei ședințe de analiză, programată marți, la prânz. „Nu vreau să spun nimic până nu voi vorbi cu Gache. Vreau să văd ce are de spus, ce probleme sunt”, a anunțat Nedelcu. „Vom analiza situația, dar până acum nu s-a discutat nicio clipă despre demiterea antrenorului”, a adăugat președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu.

Luni a fost programat și un nou termen din cadrul procesului privind începerea procedurii falimentului a clubului constănțean, din cauza datoriilor către foștii jucători. „Nu sunt probleme. Va fi o amânare, mai ales că am efectuat o parte din plăți”, a declarat patronul Farului.

