Şefa CNA spune lucruri trăznite

După înregistrările care au adus-o pe şefa Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, în faţa Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, pe care a sfidat-o, noi interceptări apar în spaţiul public. Cea mai recentă, dezvăluită de Realitatea TV, arată maniera autoritară şi limbajul colorat pe care aceasta îl foloseşte în relaţiile de serviciu. Despre două funcţionare din subordinea sa afirmă că sunt "călcate pe cap", dar, în acelaşi timp, şefa CNA îşi arată dorinţa de a realiza lucruri în mandatul ei de preşedinte. "Mie mi se scurge clepsidra, dacă nu mă mişc zilnic cu ceva, am pus-o", spune Laura Georgescu. Într-o convorbire despre acţiuni pe care voia să le deruleze cu ajutorul unor subordonaţi, ea îşi întreabă un partener de discuţie: "Ţi-e frică? Cui îi e frică trebuie să iasă din bărcuţa asta". Un alt fragment de discuţie dezvăluie iritarea ei când e vorba de deschidere instituţională. "Mă irită de înnebunesc când îi văd pe ăştia care vin să solicite", spune şefa CNA, care într-o altă convorbire împărtăşeşte unui conlocutor faptul că e susţinută de Preşedinţie şi Guvern. "Au intrat pe fir ambii posesori de palate din ţara asta şi a zis „Jos pălăria”, că am toată sustinerea... Staţi să vedeţi sub mine ce susţinere am!", spune preşedintele CNA. Într-un alt fragment, preşedintele CNA le spune subordonaţilor: "Nu avem decât o şansă, să câştigăm. Nu vă convine, daţi-vă demisia, copii!", pare a le spune ea unor angajaţi CNA. Înregistrările cu Laura Georgescu au declanşat un scandal care a ajuns până în Parlamentul României, unde şefa CNA a fost chemată la audieri în Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor. Parlamentarii PP-DD au sesizat DNA în legătură cu mai multe afirmaţi făcute de Laura Georgescu, iar PNL şi PMP i-au cerut demisia. În cele mai recente înregistrări, şefa CNA spune unor angajaţi ai instituţiei „Vă belesc”, în alta o ameninţă pe colegă de-a ei cu castrarea, preşedintele Comisie de Cultură a Senatului este „jigodie”, iar un deputat PSD este „boul de Ghiţă”.