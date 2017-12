Şefi ai poliţiei constănţene, suspectaţi de afaceri necurate

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, a solicitat, ieri, Direcţiei Generale Anticorupţie să demareze o anchetă în legătură cu un articol publicat în săptămînalul „Academia Caţavencu” referitor la posibile fapte de coruţie ale unor poliţişti constănţeni. Jurnaliştii spun că ar deţine o înregistrare video cu cms. Adrian Feraru, şeful Biroului Siguranţă Publică în cadrul Poliţiei Port Constanţa, care îi cere reprezentantei unei firme de transporturi din Bucureşti să colaboreze cu o societate, condusă din umbră, de unul dintre şefii Poliţiei Rutiere Constanţa, în schimbul soluţionării unui furt petrecut pe data de 20 iunie în Portul Constanţa. Potrivit jurnaliştilor de la „Academia Caţavencu”, convorbirea, filmată cu camera ascunsă, are loc chiar în biroul cms. Feraru, acolo unde reprezentanta firmei de transporturi păgubite se duce să discute cu şeful Biroului Siguranţă Publică Port Constanţa despre jaful în urma căruia a pierdut marfă în valoare de peste 20.000 de euro. Hoţii care au prăduit camionul firmei de transporturi au fost filmaţi de camerele de supraveghere din port, iar în debutul discuţiei, cms. Feraru îi dă victimei asigurări că infractorii vor fi prinşi în curînd. Potrivit săptămînalului, după o introducere „regulamentară” şi închiderea uşii biroului, cms. Adrian Feraru îi propune victimei furtului să colaboreze pe viitor cu firma de transporturi Piti Mol Trans, care ar fi condusă de poliţistul Gheorghe Buzescu, locţiitorul şefului Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, prin intermediul unui interpus. În legătură cu dezvăluirile publicate de „Academia Caţavencu”, cms. şef Mihai Tîrpan, adjunctul şefului Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, a declarat: „Astăzi (n.r. - ieri) am declanşat o anchetă, la capătul căreia vom trage concluziile care se impun. Am stat de vorbă cu cms. Feraru, care a negat informaţiile care apar în publicaţia respectivă şi mi-a spus că acelea nu sînt cuvintele lui. În cazul în care concluziile la care vom ajunge în urma anchetei noastre vor contrazice informaţiile apărute în săptămînal, le vom solicita celor de la „Academia Caţavencu” să ne prezinte înregistrarea pe care susţin că au făcut-o în biroul cms. Feraru”. Cms. şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, a precizat, la rîndul lui, că va demara o anchetă internă pentru a stabili dacă informaţiile apărute în „Academia Caţavencu” sînt corecte. Adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan, a declarat: „Am solicitat MIRA să înceapă o anchetă în acest caz şi, din cîte ştiu eu, chiar mîine, la Constanţa, va sosi o echipă de control de la Bucureşti. Insp.princ. Gheorghe Buzescu îşi poate pierde slujba dacă se dovedeşte că el conduce acceastă firmă de transporturi”.