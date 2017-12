SEMIFINALA 1: PORTUGALIA - SPANIA (Doneţk, ora 21.45)

Cu trei titulari în naţionala portugheză şi alţi patru în cea spaniolă, fanii lui Real Madrid sunt cei mai interesaţi de disputa iberică din această seară, contând ca semifinală a EURO 2012. Nu că restul Europei nu ar aprecia un astfel de meci, după care Cristiano Ronaldo îşi poate depune candidatura la Balonul de Aur, dacă îşi duce echipa în finală. Dar acum are în faţă cea mai bună echipă din lume - campioana mondială şi europeană en titre, care - chiar dacă n-a strălucit până acum - este în grafic spre un nou trofeu! Istoria este net de partea spaniolilor, care au învins Portugalia de 15 ori de-a lungul timpului, suferind şapte înfrângeri, alte 12 partide încheindu-se la egalitate. Iar la turneele finale lusitanii au un singur succes, la EURO 2004, atunci când au fost gazde, impunându-se în grupă, cu 1-0. Antrenorul Paulo Bento are întreg lotul la dispoziţie cu excepţia lui Helder Postiga accidentat, atacantul lui Real Zaragoza urmând să fie înlocuit - cel mai probabil - de Hugo Almeida. Probleme în atac are şi Vicente del Bosque, dar de altă natură - cu cine să înceapă titular: Fabregas sau Fernando Torres?! Nu sunt jucători accidentaţi în lotul Spaniei, iar problema cartonaşelor galbene nu se va mai pune din acest moment, acestea fiind “şterse” de UEFA din conturile celor patru semifinaliste. Să mai notăm că faţă în faţă se vor afla unul dintre golgeterii turneului - Cristiano Ronaldo - şi cel mai bun portar al EURO 2012 - Casillas (a primit un singur gol în patru meciuri jucate). Rămâne de văzut cine îşi va îmbunătăţi performanţa în această seară.

Echipele probabile - Portugalia (antrenor Paulo Bento): Rui Patricio - J. Pereira, B. Alves, Pepe, F. Coentrao - Meireles, Veloso, Moutinho - Nani, H. Almeida, Cr. Ronaldo; Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Arbeloa, S. Ramos, Pique, Jordi Alba - Busquets, Xabi Alonso - Silva, Xavi, Iniesta - F. Torres (Fabregas). Partida va fi arbitrată de o brigadă turcă avându-l la centru pe Cuneyt Cakir, ajutat de Bahattin Duran şi Tarik Ongun.