“Separarea imposibilă a României de Bulgaria în dosarul Schengen“

Fostul ministru al Afacerilor Europene, Leonard Orban, a apreciat, ieri, că separarea României de Bulgaria în ceea ce priveşte intrarea în spaţiul Schengen \'\'nu prea\'\' este posibilă, nici din punct de vedere politic şi nici tehnic. El a subliniat că o eventuală separare a celor două state ar presupune reevaluări tehnice şi analize care, probabil, ar dura un an. În acelaşi timp, fostul ministru a afirmat că \"uşa spaţiului Schengen rămâne închisă deocamdată pentru România şi Bulgaria\", punctând că e musai ca toţi cei implicaţi în sistemul judiciar să-şi îmbunătăţească activitatea: \"Dacă nu se va întâmpla acest lucru, eu vă spun foarte clar că vor rămâne anumite state membre care se vor opune aderării noastre la spaţiul Schengen\". El a evitat să dea o posibilă dată la care România ar putea intra în spaţiul Schengen, opinând totuşi că, în cazul unui raport pozitiv privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, martie 2014 ar putea fi “prima treaptă”. Orban a admis însă că totul este de fapt \"un joc diplomatic\", iar raportarea la MCV nu are legătură cu aderarea la Schengen, mai ales că România a îndeplinit criteriile tehnice. În opinia lui, statele care se opun aderării ar trebui să spună concret ce mai trebuie să facă ţara noastră pentru deschiderea graniţelor. (A.M.)