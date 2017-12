Serena Williams şi Kerber luptă pentru trofeu la Wimbledon

Finala probei feminine de simplu de la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului, le va aduce faţă în faţă pe americanca Serena Williams, liderul clasamentului mondial WTA şi principala favorită la câştigarea trofeului, şi germanca Angelique Kerber, locul 4 WTA şi cap de serie nr. 4. Învingătoare de şase ori la All England Club, Serena Williams s-a calificat pentru a noua oară în ultimul act, după ce a trecut în semifinale de rusoaica Elena Vesnina, locul 50 WTA, cu scorul de 6-2, 6-0. Americanca este astfel la un pas de a stabili un nou record, 22 de titluri de Mare Şlem. În schimb, Kerber a ajuns în premieră în finală la Wimbledon, cea mai bună performanţă a sa pe iarba londoneză fiind până acum prezenţa în sferturi la ediţia anterioară. Germanca, învingătoare în acest an la Australian Open, a învins-o în penultimul act pe sora mai mare a adversarei din finală, Venis Williams, cu scorul de 6-4, 6-4. Serena Williams şi Kerber s-au mai întâlnit de şapte ori în circuitul WTA, iar americanca are un avantaj clar, 5-2. Ultima dispută, chiar în finala de la Australian Open, s-a încheiat însă cu victoria germancei. Finala feminină de la Wimbledon are loc sâmbătă, de la ora 16.00, şi va fi transmisă în direct de Digisport 1.

FINALĂ FRANCEZĂ LA DUBLU MASCULIN

Perechea compusă din Nicolas Mahut şi Pierre-Hugues Herbert va înfrunta cuplul alcătuit din Julien Benneteau şi Edouard Roger-Vasselin în prima finală sută la sută franceză din proba de dublu masculin a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, programată sâmbătă pe iarba de la All England Club. Este prima finală de Mare Şlem între două perechi franceze, de la victoria lui Henri Cochet şi Jacques Brugnon în faţa compatrioţilor lor Christian Boussus şi Marcel Bernard, în ultimul act al probei de dublu de la Roland Garros, în anul 1932. Ultima victorie franceză în turneul londonez a avut loc în 2007, când Arnaud Clement şi Michael Llodra au cucerit trofeul în faţa fraţilor gemeni americani Bob şi Mike Bryan. Fiecare dintre cele două perechi care se vor înfrunta sâmbătă vizează un al doilea trofeu major. Mahut şi Herbert au câștigat anul trecut US Open, în timp ce Benneteau şi Roger-Vasselin au cucerit titlul la Roland Garros în 2014, la 30 de ani după succesul lui Yannick Noah şi Henri Leconte.

