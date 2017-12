Serena Williams, un model pentru Simona Halep

Aflată în plină pregătire pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem, tenismena constănțeană Simona Halep a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a făcut declarații măgulitoare la adresa liderului clasamentului WTA, americanca Serena Williams. „Serena este singura jucătoare de la care am avut ce învăţa. Lucrurile pe care le admir la ea sunt motivaţia, spiritul de luptă şi agresivitatea”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani, care a comentat și duelul dintre americancă și germanca Angelique Kerber pentru prima poziție a ierarhiei mondiale: „Serena este cea mai bună din lume, dar, în acelaşi timp, cred că Angelique merită şi ea să fie pe locul 1, pentru că a câştigat un turneu de Mare Șlem şi continuă să adune multe victorii. Pentru mine ar fi ciudat ca Serena să piardă locul 1, pentru că este acolo de o veşnicie, dar Kerber munceşte mult şi e o jucătoare puternică. Are o şansă bună, dar vom vedea ce va fi”. Halep este cotată cu a cincea șansă la câștigarea US Open.

ANA BOGDAN, VICTORIE ÎN CALIFICĂRI

Clasată pe locul 117 WTA, Ana Bogdan s-a calificat în turul secund al calificărilor la US Open, după ce a învins-o în runda inaugurală pe japoneza Hiroko Kuwata, locul 154 WTA, cu scorul de 6-3, 7-5, după o oră și 22 de minute de joc. Cap de serie nr. 11, tenismena română, care și-a asigurat un cec în valoare de 10.900 de dolari şi 20 de puncte WTA, se va lupta pentru un loc în turul al treilea cu belgianca Ysaline Bonaventure, locul 162 WTA. Miercuri seară vor juca în primul tur al calificărilor alți doi români: Marius Copil, locul 173 ATP, care va da piept cu japonezul Go Soed, locul 147 ATP, și Andreea Mitu, locul 192 WTA, care o va întâlni pe austriaca Barbara Haa, locul 140 WTA.

Citește:

Halep a coborât pe locul 5 WTA

Trei români în calificări la US Open

Halep, mulțumită de evoluția de la Cincinnati