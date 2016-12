Halep, mulțumită de evoluția de la Cincinnati

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA, a ratat calificarea în finala turneului de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii în valoare totală de 2.503.250 dolari, după ce a cedat în penultimul act al competiției, în fața ocupantei locului secund din ierarhia mondială, germanca Angelique Kerber, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 29 de minute. Întârziată de ploaie, partida, desfășurată în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost întreruptă din cauza condițiilor meteo la scorul de 4-3 în favoarea lui Kerber în primul set, iar germanca a avut o evoluție perfectă la reluare, adjudecându-și următoarele șase game-uri. În setul secund, constănțeanca a avut șansa de reveni în joc și a egala, dar nu a fructificat o minge de break, suferind astfel primul eșec după o serie de 13 victorii consecutive. Finalistă anul trecut la Cincinnati, Halep va primi un cec de 123.665 dolari și 350 de puncte WTA, dar va coborî o poziție în clasamentul WTA.

„Simt că am ajuns din nou la un nivel bun. Nu vreau să fac o dramă din acest meci pentru că nu este aşa. Nu sunt foarte supărată. E normal să fiu supărată pentru că am pierdut, dar totodată sunt fericită de modul în care am jucat în finalul partidei. Am fost cât pe ce să întorc scorul, dar mi-am revenit prea târziu. Kerber a fost mai bună şi a meritat să câştige. Cel mai important lucru este că am luptat până la final pentru fiecare minge. Chiar dacă am pierdut, simt că am fost la cel mai înalt nivel al meu”, a spus Halep.

În finală, Kerber o va întâlni duminică seară, de la 21.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 17 WTA), iar germanca va urca pe prima poziție în ierarhia mondială în cazul unui succes, detronând-o astfel pe americanca Serena Williams.

TECĂU ȘI ROJER, ÎN FINALĂ LA CINCINNATI

În schimb, tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, favoriți nr. 5, au acces în finala de dublu masculin de la Cincinnati, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4.362.385 dolari, după ce au trecut în semifinale de gemenii americani Bob și Mike Bryan, favoriți nr. 2, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), după o oră și 18 minute de joc. Tecău și Rojer, care și-au asigurat un cec de 126.550 dolari și 600 de puncte ATP, vor lupta duminică seară, de la ora 21.30, pentru câștigarea trofeului, cu dublul alcătuit din croatul Ivan Dodig și brazilianul Marcelo Melo, favorit nr. 4.

