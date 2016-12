Succes categoric pentru Halep la Cincinnati

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 4 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii în valoare totală de 2.503.250 dolari, în urma unei victorii categorice, obţinute joi, în faţa australiencei Daria Gavrilova, locul 47 WTA, cu scorul de 6-1, 6-2, după doar 53 de minute de joc. “A fost foarte cald la ora meciului la Cincinnati şi mă bucur că am terminat meciul repede. Ştiam că trebuie să fiu agresivă, să nu o las să vină peste mine. Are un forehand foarte bun. Sunt mulţumită de jocul meu. La serviciu am fost bine, dar mai am lucruri de îmbunătăţit”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani, care a ajuns la 12 victorii consecutive în circuitul WTA. Pentru un loc în semifinale, Halep va juca împotriva învingătoarei din partida Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 5 WTA) - Johanna Konta (Marea Britanie, 13 WTA). Prin accederea în sferturi la Cincinnati, constănţeanca şi-a asigurat 190 puncte WTA şi un cec în valoare de 58.390 de dolari.

În turneul masculin de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 4.362.385 de dolari, constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, favoriţi nr. 5, s-au calificat în sferturile probei de dublu, după ce au trecut în runda inaugurală de perechea formată din Dominic Inglot (Marea Britanie) şi Marcin Matkowski (Polonia), cu scorul de 6-3, 4-6, 10-8, după o oră şi 25 de minute de joc. Cei doi, care şi-au asigurat 180 ATP şi un cec în valoare de 32.580 de dolari, vor juca pentru un loc în semifinale cu favoriţii nr. 3, Jamie Murray (Marea Britanie) şi Bruno Soares (Brazilia).

Citeşte şi:

Halep, în optimi la Cincinnati

Halep se gândeşte la JO de la Tokyo din 2020

Halep a ieşit de pe podiumul WTA