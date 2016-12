Halep se gândește la JO de la Tokyo din 2020

După ce a renunțat la participarea la Jocurile Olimpice de la Rio, explicând că se teme pentru sănătatea sa din cauza virusului Zika, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA, a mărturisit că regretă faptul că nu a putut merge în Brazilia, dar că se va pregăti pentru următoarea ediție a celei mai importante competiții din lume, care va avea loc în 2020, la Tokyo. „Am fost foarte dezamăgită pentru că a trebuit să decid să nu merg la Rio, dar a fost mai bine pentru sănătatea mea. Nu este ușor pentru mine să călătoresc atât de mult și să mănânc în diferite locuri. A fost cu siguranță o Olimpiadă excelentă pentru tenisul românesc, deoarece Tecău și Mergea au jucat finala masculină de dublu. Sunt dezamăgită, dar mă voi pregăti pentru Tokyo! Tenisul nu e ca gimnastica la Jocurile Olimpice, dar mergi să joci pentru țara ta și câștigarea unei medalii înseamnă mult pentru orice sportiv. Am jucat deja la Londra și m-am bucurat de sentimentul pe care l-am trăit acolo și la ceremonia de deschidere”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani, adăugând faptul că a urmărit multe întreceri de la Jocurile Olimpice de la Rio: „Am văzut totul. La gimnastică, Simone Biles este incredibilă. L-am urmărit și pe Phelps. Știu totul acum. Am văzut și finala de la tenis, iar Monica Puig a jucat atât de bine. Am văzut ce a scris pe Twitter, cum a fost foarte motivată și încrezătoare. A fost șocant doar din pricina clasamentului, pentru că altfel joacă foarte bine”.

Constănțeanca a dezvăluit că se gândește să schimbe ceva în pregătirea sa și s-a plâns și de felul în care este percepută în România. „Nu e nimic sigur, dar am ajuns la un nivel în care trebuie să schimb unele lucruri pentru a fi mai profesionistă. Trebuie să merg undeva unde este mai cald, este mai bine pentru tenis. Cred că voi merge în decembrie, deoarece este frig în România și răcesc de fiecare dată. Lumea nu știe cât de mult muncesc în fiecare zi, când mă antrenez și joc chiar dacă nu mă simt bine. Ei văd doar meciurile și cred că tot ce fac este să merg la cumpărături. Este drept că merg la cumpărături, dar nu atât de des. Am auzit însă că mulți copii merg la tenis pentru mine. Cred că este un lucru bun în țara noastră, o țară mică. Cred că este bine pentru copii, deoarece astăzi stau mereu pe tablete și telefoane. Sunt copii în familia mea care au deja telefon la doi ani. Așa că mai bine le dau o rachetă de tenis în loc de telefon”, a spus Halep.

A SCĂPAT DE SERENA WILLIAMS

În această săptămână, Halep evoluează la turneul de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.503.250 de dolari, unde este calificată direct în turul al doilea, urmând să joace împotriva învingătoarei dintre kazaha Iulia Putintseva, locul 43 WTA, și germanca Annika Beck, locul 44 WTA. Constănțeanca a primit o veste bună, devenind a doua favorită la câștigarea trofeului, după ce liderul mondial, americanca Serena Williams, în vârstă de 33 de ani, s-a retras din cauza unei accidentări la umăr. „Sunt foarte dezamăgită, mai ales că aşteptam cu nerăbdare să-mi apăr titlul, însă nu sunt capabilă să joc. Inflamaţia mea de la umăr îmi pune probleme în continuare, dar abia aştept să revin pe teren, cât mai curând posibil”, a spus Serena Williams, care ar putea pierde prima poziție în ierarhia WTA, dacă a doua clasată, germanca Angelique Kerber, va câștiga turneul.

Pe tabloul principal de simplu de la Cincinnati se mai află o reprezentantă a României, Irina-Camelia Begu, locul 23 WTA, care o întâlnește în runda inaugurală pe suedeza Johanna Larsson, locul 67 WTA. La dublu, Monica Niculescu și americanca Vania King s-au calificat, luni, în optimile de finală, după ce au trecut în primul tur de perechea formată din chinezoaicele Chen Liang și Yafan Wang, cu scorul de 7-6 (7/4), 6-3. Perechea româno-americană și-a asigurat un cec în valoare de 9.415 dolari și 105 puncte WTA, iar pentru un loc în sferturi va înfrunta principalele favorite, franțuzoaicele Carolina Garcia și Kristina Mladenovic.

Citește:

Halep a ieșit de pe podiumul WTA

Simona Halep, mulțumită de jocul prestat la Montreal

Halep, nominalizată la două distincții WTA

Halep, din nou pe podiumul WTA