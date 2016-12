Simona Halep, mulțumită de jocul prestat la Montreal

Tenismena constănțeană Simona Halep a apreciat că la turneul de la Montreal, pe care l-a câștigat duminică, a jucat cel mai bun tenis al său din acest an. „Am făcut cel mai bun joc al meu din acest an, deoarece m-am simțit foarte bine. Am fost tare pe picioare și nu am obosit în timpul meciurilor, iar asta e un mare plus. Cred că totul a mers foarte bine săptămâna aceasta și mi-am îmbunătățit toate capitolele jocului meu. Am lovit destul de puternic mingea și destul de precis. Am avut unghiuri bune și m-am mișcat foarte bine. Am alergat cam un maraton”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani pentru site-ul WTA, adăugând comentarii despre meciul din finală cu americanca Madison Keys: „A fost un meci imprevizibil, în care nu știam la ce să mă aștept de la un punct la altul. Mă stresează mult să nu știu ce am de făcut la următorul punct. Sunt o persoană căreia îi place să știe ce are de făcut. Și meciul cu Kerber, din semifinale, a fost dificil, deoarece a trebuit să alerg, dar fiecare meci a fost greu într-un fel sau altul. Însă am reușit să înving câteva adversare puternice, iar asta face cu atât mai special acest turneu câștigat”.

Constănțeanca a subliniat că își dorește mereu să joace perfect și a oferit un exemplu, când avea 6-0, 5-0 în finala cu Sevastova de la București, dar s-a enervat pentru o greșeală: „Acest lucru vine din interior, deoarece sunt frustrată că am greșit o minge. Întotdeauna îmi doresc perfecțiunea. Știu că așa ceva nu există, dar o caut indiferent de asta. Nu știu dacă voi afla vreodată de ce fac asta, dar dacă voi schimba acest lucru o voi face și voi fi mai răbdătoare și mai pozitivă”.

CU GÂNDUL LA TURNEUL CAMPIOANELOR

Halep a mărturisit că are în fiecare an ca obiectiv calificarea la Turneul Campioanelor, fiind în acest moment pe locul al treilea în clasamentul Road to Singapore din actualul sezon. „E un obiectiv în fiecare an să merg la Singapore. Știam la începutul anului și chiar în prima jumătate a anului că va fi dificil să mă calific din nou. Acum cred că sunt aproape. Va fi o experiență nouă acolo. Sper să fie mai bine ca anul trecut. Am amintiri frumoase din 2014. Îmi place terenul de acolo, atmosfera. Trebuie să îmi fac treaba până la Singapore și să merg acolo, pentru că e unul dintre obiectivele oricărei jucătoare”, a afirmat constănțeanca.

Ocupanta locului 3 WTA va lua startul pe 15 august în turneul de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 2.503.250 de dolari, dar a recunocut că se bucură de faptul că va avea o săptămână liberă, întrucât a renunțat să mai participe la JO 2016. Halep nu va reveni însă în țară, urmând să rămână la Cincinnati, unde va merge la spa, la coafor, la manichiură, va vizita orașul și se va relaxa la cumpărături. „Mi-am promis că toți banii de la dublu vor merge la cumpărături. Am câștigat destul și îmi va lua mai multe zile acum”, a spus Simona, râzând.

Citește și:

Halep, nominalizată la două distincții WTA

Halep, din nou pe podiumul WTA

Simona Halep este noua „regină“ de la Montreal

Halep s-a impus în turneul de la Montreal