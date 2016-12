Halep, în optimi la Cincinnati

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 4 WTA, s-a calificat fără probleme în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii în valoare totală de 2.503.250 dolari, după ce a învins-o miercuri miercuri, în turul secund, pe germanca Annika Beck, locul 44 WTA, cu scorul de 6-3, 6-1, după 55 de minute de joc. „Sunt bucuroasă pentru că am revenit aici cu victorie, am făcut un pas către finala pe care am atins-o anul trecut. A fost dificil pentru că nu m-am putut antrena înaintea meciului din cauza ploii, dar important e că m-am acomodat bine şi mi-am făcut jocul în faţa unei adversare incomode”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani, care a ajuns la 11 victorii consecutive în circuitul WTA. În optimile de finală, Halep, care şi-a asigurat 105 puncte WTA, şi un cec în valoare de 29.320 de dolari. o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre Elina Svitolina (Ucraina, 19 WTA) şi Daria Gavrilova (Australia, 47 WTA).

În schimb, cealaltă tenismenă română prezentă pe tabloul principal de simplu de la Cincinnati, Irina-Camelia Begu, locul 23 WTA, a pierdut surprinzător, în turul secund, în confruntarea cu suedeza Johanna Larsson, locul 67 WTA, cu scorul de 6+3, 4-6, 6-3. Pentru performanţa înregistrată, românca va primi 15.205 dolari şi 60 de puncte WTA.

Citeşte şi:

Halep se gândeşte la JO de la Tokyo din 2020

Halep a ieşit de pe podiumul WTA