Serviciile secrete au spart rețeaua celui mai mare producător de SIM-uri din lume

Serviciile de spionaj ale Statelor Unite și Marii Britanii au spart rețeaua celui mai mare producător de cartele SIM din lume și au sustras coduri de criptare care să le permită să monitorizeze utilizatori, relatează agenția DPA. Operațiunea a fost una comună a agențiilor de informații americană și britanică și ar fi facilitat interceptarea majorității rețelelor mobile de voce și date din lume, potrivit site-ului The Intercept, care citează un document britanic secret oferit de Edward Snowden, fost colaborator al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA. Unitatea însărcinată cu această operațiune ar fi fost creată în 2010 de NSA și de agenția britanică de informații GCHQ (Government Communications Headquarters). Ținta a fost compania Gemalto, care produce două miliarde de cartele SIM pe an pentru 450 de furnizori de servicii, printre care AT&T, T-Mobile, China Mobile și SoftBank Compania este înregistrată în Olanda și are fabrici în întreaga lume, inclusiv în SUA. Vicepreședintele Gemalto, Paul Beverly, a declarat pentru The Intercept că este 'tulburat' și 'îngrijorat' de ceea ce s-a întâmplat.