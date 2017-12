Sfinții au făcut campanie electorală... fără voia divinității

În plină campanie, candidații la alegerile parlamentare fac din icoane și calendare... materiale de promovare. Cel puțin așa au procedat social democrații din Argeș, care au împărțit 5.000 de calendare creștin-ortodoxe cu sigla PSD. Materialele au fost împărțite în Piteşti, Topoloveni şi Mioveni. Potrivit jurnaliștilor de la Mediafax, sigla PSD apare chiar sub icoana Fecioarei Maria cu pruncul Iisus Hristos în brațe, iar pe lângă informațiile legate de sărbătorile de peste an, materialul cuprinde și urări de Anul Nou din partea PSD („PSD Argeș vă urează un AN NOU fericit!”). Interesant este faptul că nici măcar șeful de campanie al PSD Argeș, Ion Georgescu, nu știe dacă materialele au fost făcute cu acordul Bisericii Ortodoxe Române (BOR). „Fiind și în preajma Sărbătorilor, colegii mei s-au gândit că oricine are nevoie de un calendar. E un produs de calitate și de bun gust. Nu se face campanie. Are sigla PSD, dar nu scrie nicăieri „Votați””, a declarat Georgescu, citat de Mediafax. Se pare, însă, că inițiativa nu i-a încântat pe reprezentanții BOR, care au calificat ideea drept „o modalitate de campanie electorală care foloseşte abuziv o icoană”.