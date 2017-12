Sharks Gym, cel mai nou club de arte marțiale din Constanța

Marți a avut loc inaugurarea sălii de antrenament a celui mai nou club de arte marțiale din Constanța, denumit Sharks Gym. Înființat de cunoscuții Daniel Asaftei, Alex Filip și Cătălin Cășaru, clubul și-a propus să pregătească mai mulți sportivi seniori, cu multe lupte la activ în gale de MMA (mixed martial arts) și kick-boxing, dar va lucra și cu copii.

„Scopul nostru este să facem performanță cu sportivii noștri, dar și cu sportivii de la alte cluburi din Constanța sunt bineveniți în sala noastră de pe strada Hașdeu. Peste câteva zile vom începe treaba și cu grupele de copii, care vor fi antrenate de Cătălin Cășaru și Alex Filip”, a declarat Daniel Asaftei, fostul multiplu campion mondial de kempo, care îi va antrena pe seniorii și pe cei mai talentați juniori ai clubului: Cătălin Cășaru, Robert Orbocea, Mădălin Pîrvulescu (toți la MMA), Alex Filip, Eduard Chelariu, Ozel Mustafa și Ștefan Orza (toți la kickboxing). Sharks Gym va organiza cursuri de inițiere în kickboxing pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Pentru tehnica de brațe, Sharks Gym Constanța va colabora la antrenamente cu fostul boxer constănțean Ionuț Gheorghe, medaliat olimpic cu bronz la Atena 2004.

De altfel, Chelariu este în plină perioadă de pregătire pentru meciul din 21 octombrie cu slovenul Samo Petje, programat în cadrul galei Final Fight Championship la Tips Arena din Linz (Austria), unde cap de afiș va fi celebrul luptător olandez Robin Van Roosmalen. Edi Chelariu (20 de ani) este cel mai talentat luptător constănțean din noul val și are 8 victorii în 11 meciuri disputate ca profesionist.

Primul eveniment oficial la care a participat Sharks Gym Constanța a fost Festivalul Superkombat de la București, din septembrie. Clubul a fost reprezentat în fight-cardul New Heroes de către Ozel Mustafa, care la categoria 77 kg l-a învins la decizie pe Andrei Bălici, un sportiv mult mai experimentat de la un club titrat din România, Scorpions Iași.

„Suntem încântați să vă anunțăm că Sharks Gym Constanța va fi sală oficială a promoției de kickboxing nr. 1 în Europa și titrată la nivel mondial, Superkombat. De asemenea, Sharks Gym Constanța va colabora cu o celebră sală din Olanda, Vos Gym Amsterdam, sala unde de-a lungul timpului s-au antrenat legende precum Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Mirco CroCop, Hesdy Gerges și mulți alții, precum și cu Real Toro, proiect realizat de multiplul campion mondial Javier Jorge Loren. Am spus exact acum un an că voi face alături de Daniel Asaftei și de Cătălin Cășaru o echipă puternică, pentru a duce sportivii constănțeni spre înalta performanță și spre galele consacrate la nivel european și mondial. Am inaugurat acum sala Sharks Gym Constanța, sală destinată exclusiv practicării artelor marțiale, și continuăm drumul spre performanță alături de luptătorii clubului nostru”, a declarat Alex Filip.

Citește și:

Luptătorul Alex Filip face primii pași spre cariera de impresar