O femeie de 82 de ani, din Constanţa, şi-a pus capăt zilelor, ieri dimineaţă. Îngrijorată că nu îşi poate plăti datoriile şi că nu mai are bani să supravieţuiască, Ioana Banciu şi-a înfipt un cuţit în inimă. Descoperirea macabră a fost făcută de nepoata acesteia, Aurica Dumitru, cu care octogenara locuieşte. Aurica Dumitru a povestit că s-a trezit de dimineaţă şi şi-a strigat mătuşa, dar nu a primit niciun răspuns. Când a intrat în camera ei a găsit-o cu un cuţit înfipt în piept. Femeia l-a sunat pe un nepot, care a cerut ajutor la 112. Octogenara a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. “Femeia a ajuns la spital într-o stare foarte gravă, cu o plagă înjunghiată penetrantă, adâncă, ce a atins atât artera cât şi vena pulmonară şi cu o colecţie mare de sânge la nivelul toracelui. Din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Pacienta a murit în sala de operaţie”, a declarat dr Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. Rudele femeii spun că nu este prima dată când aceasta încearcă să se sinucidă. “Ne-au anunţat de la spital că a murit. Acum trebuie să ne pregătim de înmormântare. Era îngrijorată că s-au făcut reparaţii la bloc şi că nu mai avea bani. De două săptămâni, de când a plătit, numai la asta se gândea. În urmă cu o săptămână a mai încercat să se sinucidă tăindu-şi venele. De atunci am venit să stau aici cu ele. Ieri am plecat acasă şi astăzi urma să vin înapoi. Era supărată şi de faptul că nepoata cu care stă e bolnavă de cancer şi nu poate să o ajute”, a declarat Elena Iordache, o altă nepoată a femeii. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz şi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.