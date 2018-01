Simona Halep aşteaptă cu încredere marea finală de la Australian Open

Sâmbătă dimineaţă, de la ora 10.30 (în direct la Eurosport 1), pe „Rod Laver Arena” din Melbourne Park, Australia, ocupantele primelor două locuri din clasamentul WTA, Simona Halep şi daneza Caroline Wozniacki, vor lupta pentru câştigarea trofeului în primul turneu de Grand Slam al anului. „Campioana noastră e într-o nouă finală de Grand Slam şi merită să câştige trofeul. Mult succes, Simona Halep!”, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, după victoria constănţencei în faţa lui Angelique Kerber, din penultimul act.

„Sunt mult mai experimentată, mai puternică psihic. Modul în care joc este diferit. Simt că sunt mai agresivă, am dat cincizeci de lovituri câştigătoare şi opt aşi, dacă puteţi să vă imaginaţi. Este ceva diferit şi vreau să păstrez asta şi pentru sâmbătă. Încredere mea este la cote înalte acum, deşi sunt foarte obosită. Dar sunt fericită şi în acest moment nu mai contează nimic, decât faptul că am câştigat acest meci şi pot să joc finala din nou. Poate această a treia finală o să fie cu noroc, vedem sâmbătă. Abia aştept să joc ultimul meci al acestui turneu”, a declarat Halep la conferinţa de presă desfăşurată după meciul cu Angelique Kerber, disputat joi şi câştigat de tenismena constănţeană cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7.

Halep se aşteaptă la o finală dificilă cu Wozniacki, dar spune că va aborda această întâlnire ca pe un meci normal: „Nu o să schimb nimic pentru finală. Este un meci normal. Am jucat de multe ori împotriva ei, trebuie să muncesc, sunt pregătită pentru asta, o să fie o mare provocare, poate cea mai mare, după modul cum au mers lucrurile la acest turneu, primul grand slam al anului, prima dată în finală aici. Modul în care joacă (n.r.. - Wozniacki) o face o adversară dificilă, nu greşeşte, aleargă foarte bine, aşa că e o rivală puternică. Am jucat de multe ori cu ea, am câştigat de câteva ori, dar va fi alt meci, unul dificil, pentru că emoţiile sunt acolo, presiunea este acolo, pentru amândouă”.

Cele două tenisemene vor lupta sâmbătă şi pentru prima poziţie WTA. „Nu cred că o să fie important că joc pentru numărul 1 mondial, nu mă afectează şi nu m-a afectat. Am fost favorită şi la French Open. Acum poate o să fac o partidă mai bună, poate o să fiu mai relaxată, luând meciul ca pe unul normal, fără să mă gândesc la rezultat, aşa cum am făcut de-a lungul acestui turneu. Şi a fost o senzaţie plăcută să merg pe teren şi să lupt pentru fiecare minge, pentru fiecare ghem, nu pentru meci, să o iau pas cu pas. Mă ajută mult modul calm al lui Darren (n.r. - Cahill), deşi nu mi-a fost uşor, pentru că eram prea negativă înainte şi încerc să schimb asta. Am schimbat deja, dar am nevoie să lucrez mai mult la asta, să-mi îmbunătăţesc această stare şi dacă o să fiu mai concentrată la aceast lucru, o să fiu mai bună în viitor”, a spus Simona Halep, care a adăugat că un eventual al treilea eşec într-o finală de Grand Glam nu o va opri să creadă şi să viseze la un asemenea trofeu: „Am mai avut de două ori această oportunitate (n.r. - cele două finale pierdute la Roland Garros). Este dificil când eşti aproape şi poate sâmbătă va fi mai bine. Dacă nu o să se întâmple sâmbătă, o să rămân puternică şi o să mă gândesc şi o să visez la alte finale. E un sentiment plăcut să nu-ţi mai fie frică să pierzi, îmi dă încredere mai multă şi rezultatul nu mai contează. Cum am spus, acest turneu nu a contat şi acest mod de gândire m-a ajutat”.

